„Aber es schlummern auch noch überall Potenziale“

Nach dem bitteren Abstieg aus der Oberliga richtet der FSV Hollenbach den Blick nach vorne. Die Vorbereitung auf die neue Saison in der Verbandsliga verlief aus Sicht von Trainer Reinhard Schenker bislang positiv. „Wir sind zufrieden mit dem Verlauf der Vorbereitung. Die Jungs machen einen guten Eindruck und sind fit. Zudem konnten wir von Woche zu Woche Fortschritte in unseren Abläufen erkennen, was sich dann auch in unseren Testspielen und Pokalauftritten widergespiegelt hat“, sagt Reinhard Schenker gegenüber FuPa.

Trotz der Fortschritte sieht der 38-Jährige noch Bereiche, in denen sich seine Mannschaft verbessern kann. „Da wir uns in der Entwicklungsphase eines neuen Systems befinden, können wir uns in allen Bereichen verbessern. Gegen den Ball im Pressing und im tiefen Block und den entsprechenden Details. Aber auch mit Ball, vor allem im Übergang ins letzte Spieldrittel. Dafür brauchen wir noch etwas Zeit, um Sicherheit und eine langfristige Stabilität in unsere Abläufe zu bekommen“, sagt Reinhard Schenker.

Neuzugänge machen guten Eindruck

Mit den bisherigen Neuzugängen ist der Trainer ebenfalls zufrieden. „Unsere Neuzugänge machen einen guten Eindruck und bringen das, was wir aktuell von ihnen erwarten können und wollen“, erklärt Reinhard Schenker. Weitere Veränderungen im Kader sind allerdings noch möglich.

Suche nach Verstärkungen läuft

„Wir würden gerne noch den ein oder anderen Spieler im zentralen Mittelfeld und in der Offensive verpflichten. Allerdings muss es passen“, sagt Reinhard Schenker. Bei den Abgängen ist die Situation dagegen eindeutig. „Abgänge wird es aufgrund unseres kleinen Kaders sicher keine geben“, stellt der Trainer klar.

Zusammenhalt als wichtige Stärke

Eine besondere Stärke der Mannschaft sieht Reinhard Schenker im Zusammenhalt. „Unser Team ist ein eingeschworener Haufen, der sich auch abseits des Platzes sehr gut versteht. Es gibt nicht die eine Stärke, auf die wir uns verlassen können. Vielmehr sind meine Jungs in allen Bereichen gut. Aber es schlummern auch noch überall Potenziale. Diese freizulegen ist die Verantwortung des Trainerteams, und ich denke, dass wir uns aktuell auf einem guten Weg befinden“, sagt der Trainer.

Nach dem Abstieg soll es wieder aufwärtsgehen

Für die neue Saison hat sich der FSV Hollenbach vorgenommen, trotz des Abstiegs eine gute Rolle in der Verbandsliga zu spielen. Dabei setzt Reinhard Schenker auf eine klare Entwicklungsperspektive. „Wir wollen nach dem bitteren Abstieg natürlich eine gute Rolle in der Verbandsliga spielen. Kurzfristig geht es darum, gut in die Saison zu starten, um eine gewisse Stimmung zu erzeugen. Langfristig wollen wir unsere Spielidee so verfestigen, dass Abläufe zur Selbstverständlichkeit werden. Wenn wir das schaffen, werden wir ein sehr unangenehmer Gegner und können eventuell ganz nach oben schauen“, erklärt der Trainer.

Göppinger SV ist der Topfavorit

Als Favoriten auf die Meisterschaft sieht Reinhard Schenker vor allem den 1. Göppinger SV. „Nach den Transfers der letzten Wochen sehe ich den Göppinger SV als absoluten Topfavoriten. Sie haben ein paar wichtige Spieler abgeben müssen, sich aber sehr namhaft und mit talentierten Spielern verstärkt. Vor allem in der Breite ist das sicher der beste Kader der Liga“, sagt der 38-Jährige.