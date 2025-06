"Aber die Jungs haben hart gearbeitet und sich diesen Erfolg verdient"

Die Fußball-Saison 2024/2025 biegt auf die Zielgerade ein. Demzufolge fallen viele Entscheidungen. Besonders groß ist der Jubel bei den Teams, die Meister sind oder den Aufstieg geschafft haben oder sich Pokalsieger nennen dürfen. Und genau diese Mannschaften möchten FuPa Württemberg würdigen. Wenn dein Team auch dabei sein möchte, dann schreibe uns per E-Mail an h.schmidt@fupa.net

Mit viel Herzblut, harter Arbeit und beeindruckendem Teamgeist hat die SGM Mulfingen/Hollenbach die Kreisliga A3 Franken erobert. Die Mannschaft von Trainer Patrick Gutknecht sicherte sich den Meistertitel und steigt in die Bezirksliga auf.

„Wir haben sehr viel gefeiert – vor allem die Jungs“, berichtet Patrick Gutknecht. „Die Feierlichkeiten haben bereits letzten Sonntag nach dem Spiel gegen Künzelsau begonnen. Von Sonntag bis Montagabend wurde schon durchgefeiert, und am Samstag nach dem nächsten Spiel ging es nahtlos weiter – bis Dienstagabend. Aber die Jungs haben im vergangenen Jahr hart gearbeitet und sich diesen Erfolg absolut verdient.“

Auch wenn der Start nach dem Abstieg von Unsicherheit geprägt war, zweifelte der Coach nie an der Qualität seines Teams: „Nach dem Abstieg mussten wir leider zwei schmerzhafte Abgänge verkraften, die uns durchaus wehgetan haben. Trotzdem war ich immer überzeugt, dass wir ein starkes Team haben – mit vielen jungen Spielern, aber auch einigen erfahrenen Kräften. Diese Mischung ist entscheidend. Unser Saisonziel war es, so lange wie möglich oben mitzuspielen.“

Der Schlüssel zum Erfolg

Was letztlich den Ausschlag für die Meisterschaft gab? Für Gutknecht ist die Antwort klar: „Den entscheidenden Unterschied hat das Team selbst gemacht. Wir haben viel und hart gearbeitet und sind als Mannschaft noch enger zusammengewachsen. Die jungen Spieler haben dazugelernt und auch die Zusammenarbeit zwischen Trainerteam und Mannschaft entwickelt sich stetig weiter.“

Echte Verbundenheit

Dabei zeichnet das Team vor allem eine Eigenschaft aus: „Unsere größte Stärke ist das Team selbst. Bei uns ist jeder Spieler mit der SGM eng verbunden. Die Jungs haben Lust, Fußball zu spielen, und sind auch bereit, dafür zu arbeiten – auch wenn sie manchmal einen kleinen Anstoß brauchen.“

Zwischen Kirwa und Ballermann

Auch abseits des Platzes zeigt sich die Gemeinschaft: „Am Wochenende waren wir auf der Bergkirchweih in Erlangen. Ob noch weitere Aktivitäten geplant werden, steht aktuell noch nicht fest. Jetzt sollen sich die Jungs aber erstmal eine Pause gönnen, sich erholen und Zeit mit der Familie verbringen.“

Der Aufstieg ist gesetzt

An der Entscheidung, in die Bezirksliga aufzusteigen, ließ Gutknecht keinen Zweifel: „Ja, wir werden den Aufstieg natürlich annehmen – das stand nie zur Diskussion. Als Meister muss man den Schritt in die Bezirksliga auch gehen. Außerdem ist mein junges Team hungrig und freut sich auf die neue Herausforderung.“

Kaderplanung läuft

Die Vorbereitung für die neue Saison läuft bereits: „Die Kaderplanung läuft, gestaltet sich jedoch nicht ganz einfach. Einige Gespräche sind noch offen. Erfreulich ist, dass wir fünf Nachwuchsspieler aus dem Jugendbereich in die Herrenmannschaft übernehmen können. Zudem konnten wir Jakob Scheppach zurückholen – ein sehr wichtiger Spieler für uns.“

Vorsichtiger Blick nach vorn

Das Ziel für die kommende Spielzeit formuliert Gutknecht mit Bedacht: „Die Zielsetzung für die kommende Saison ist schwer zu formulieren, da wir in eine für uns neue Liga kommen. Wenn wir uns im gesicherten Mittelfeld etablieren und möglichst früh den Klassenerhalt sichern könnten, wäre das für uns ein Erfolg.“

Fazit

Mit 22 Siegen aus 30 Spielen und einer herausragenden Teamleistung hat sich die SGM Mulfingen/Hollenbach die Krone der Kreisliga A3 Franken redlich verdient. Nun will das junge, hungrige Team die nächste Herausforderung mit ebenso viel Herzblut und Zusammenhalt angehen.