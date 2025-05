SEMIR TELALOVIC: „Es war heute ein bisschen schwer für den Kopf, weil man weiß, man ist abgestiegen. Aber zum Glück haben wir zuhause gespielt und haben die Fans mitgenommen. Wir haben eine richtig starke erste Halbzeit gespielt. Wie gesagt, für den Kopf war es schwer, aber wir haben versucht alles zu geben. Wir haben zwei Tore hier noch zuhause geschossen, mit den Fans gejubelt, ich durfte auch nochmal treffen. Die Fans standen bei jedem Spiel hinter uns, das war mega in dieser Saison. Wir waren auch eine Mannschaft, die immer versucht hat, nach vorne zu spielen. Aber ich glaube, die Spiele haben uns hinten raus Punkte gekostet. Wir haben viel zu viele Tore hinten raus ab der 80. Minute kassiert. Aber dennoch, wir haben bis zur letzten Minute immer Gas gegeben. In jedem Spiel alles gegeben und auch fast in jedem Spiel ein Tor geschossen.“

ROBERT LECHLEITER: „Glückwunsch zum Klassenerhalt nach Münster. Wir sind gut gestartet, gute erste Halbzeit. Sind verdient in Führung gegangen. Dann geben wir es leider ein bisschen her durch zu einfache Gegentore. Dann freut es mich aber trotzdem, dass die Mannschaft nochmal zurückgekommen ist heute und sich wenigstens noch mit einen Punkt belohnt hat. Ich glaube, auch hier wäre heute ein Heimsieg möglich gewesen. Aber es hat sich jetzt durch die letzten zwei, drei Spiele eben ein bisschen gezogen mit, nennen wir es mal, unglücklichen Situationen. Elfmeter, Eigentor und dann auch heute so ein Gegentor zum 1:2. Dann ist es schwer in der zweiten Liga auch als Sieger vom Platz zu gehen.“

CHRISTIAN PANDER (Cheftrainer Preußen Münster): „Wir haben mit Sicherheit heute nicht unser bestes Spiel gemacht. Ich glaube auch, am Ende gab es ein verdientes Unentschieden. Viel wichtiger ist für uns natürlich der Klassenerhalt. Dementsprechend sind wir da alle super happy.“