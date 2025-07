Abensberg schaltet in den Angriffsmodus

Der TSV Abensberg hat keine einfache Zeit hinter sich. 2024 stieg die "Erste" der "Babonen" nach zuvor elf Jahren am Stück aus der Bezirksliga ab, vor ein paar Wochen musste nun auch die "Zweite" in den sauren Apfel beißen und die Kreisklasse verlassen. Dennoch geben sich die Verantwortlichen um Christian Rengstl, Manuel Heinrich und Tobias Necker optimistisch.

"Der ganze Verein freut sich auf die neue Saison. Wir sind stolz wieder drei Herrenteams stellen zu können. Unsere neuen Trainer haben in der Vorbereitung eine richtige Aufbruchsstimmung erweckt. Die Jungs ziehen voll mit, geben Gas in jeder Einheit und bereiten sich bestmöglich auf die neue Saison vor", heißt es von Seiten der sportlichen Leitung. Nach einem soliden fünften Rang in der Vorsaison, sollen Aunkofer, Schwendner & Co. dieses Mal weiter vorne landen. "Wir wollen mit unserer jungen Truppe die nächsten Schritte in Ihrer Entwicklung gehen. In der letzten Saison wurde dafür von unserem ehemaligen Trainer Bastian Schweiger die Grundlage gelegt. Darauf wollen wir aufbauen sowie reifer und konstanter in unseren Leistungen werden. Gleichzeitig gilt es die Herrenteams eng mit der U19 zu verzahnen. Da stehen bereits die nächsten Talente in den Startlöchern für den Herrenbereich", verraten Rengstl, Heinrich und Necker. Einziger Abgang ist Christopher Börner, der zum Bezirksligisten FC Walkertshofen zurückgekehrt ist.







Mit Simon Kopp (FC Teugn), Elias Arendt (U19 DJK Ingolstadt), Adrian Nagel (TV Münchsmünster), Artion Ahmeti (SV Saal), Oumal Diawara (zuletzt vereinslos) und den eigenen Nachwuchsspielern Felix Blieml, Felix Obermeier, Tim Hamp, Philipp Schmaus, Samuel Gerl und Joel Schorsch gibt es zahlreiche neue Gesichter bei den Schwarz-Weißen, deren U19 den Sprung in die Bezirksoberliga schaffte. "Die Liga scheint dieses Jahr stärker als letztes Jahr. Viele Vereine haben sich richtig gut verstärkt. Gleichzeitig macht die hohe Anzahl an Derbys esfür die heimischen wie neutralen Zuschauer richtig interessant", meint das TSV-Lager. Mit Stefan Schwarz hat ein neuer Trainer das Sagen, dessen Verpflichtung schon vor einigen Monaten publiziert wurde. Unterstützt wird der Übungsleiter von Routinier Franz Saller, der weiterhin als Co-Spielertrainer fungieren wird.







Der Abstieg des B-Teams ist für den Verein kein Beinbruch. "Das war sehr schnell verdaut. Die Truppe bleibt komplett zusammen und will wieder angreifen. Nach vielen Jahren im Abstiegskampf freuen sich die Jungs mal befreit sowie ohne großen Druck aufspielen zu können und hoffentlich viele Erfolgserlebnisse sammeln zu können", sagen die Entscheidungsträger. Mit Stefan Briegert hat ebenfalls ein neuer Chefanweiser das Sagen, der von Stephan Schmauss assistiert wird. Zurück im Verein ist Michael Maurer, der sich künftig wieder um die Torhüter kümmert.