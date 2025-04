Abensberg-Coach Schweiger zieht es nach Oberbayern

Bastian Schweiger verlässt den Fußballbezirk Niederbayern und wird in der kommenden Saison den oberbayerischen Kreisligisten FC SF Eitting anleiten. Der Klub aus dem Landkreis Erding belegt in der Kreisliga Donau/Isar 2 den achten Platz und hat sieben Spieltage vor Schluss ein komfortables Polster von zehn Punkten zur Relegationszone. Schweiger steht derzeit noch in Diensten des Bezirksliga-Absteigers TSV Abensberg, mit dem er in der Kreisliga Donau-Laaber einen soliden Mittelfeldplatz belegt. Die Station bei den "Babonen" geht für den 41-jährigen Polizeibeamten nach nur einem Jahr bereits wieder zu Ende.

"Der Verein und ich hatten unterschiedliche Vorstellungen. Ich bin zum Beispiel der Meinung, zweimal wöchentlich Training müssten in der Kreisliga reichen", wird Schweiger im Lokalsport des "Münchner Merkur" zitiert. Vor seinem Engagement beim TSV Abensberg fungierte der in Pfeffenhausen im Landkreis Landshut wohnhafte Schweiger zwei Jahre lang als Übungsleiter beim SC Kirchdorf, mit dem er sich in beiden Saisonen im vorderen Tabellenmittelfeld der Kreisliga Donau-Laaber platzieren konnte. Der Fußballbezirk Oberbayern ist für den gebürtigen Mainburger kein Neuland, denn Schweiger war bereits Coach im Landkreis Freising beim TSV Paunzhausen in der Kreisklasse und beim A-Klassisten SC Tegernbach.





Sein neues Team hat Bastian Schweiger zwar noch nicht spielen sehen, dennoch ist der ehrgeizige Trainer bereits voll in die Planungen für die nächste Saison eingebunden. Aktuell wird das Eittinger Team noch vom langjährigen Hallbergmooser Leistungsträger und ehemaligen Löwen-Junioren-Bundesligakicker Andreas Kostorz betreut, der als Spielertrainer auf dem Feld eine tragende Rolle einnimmt. Der Verein möchte diese Lücke gerne mit einem spielenden Co-Trainer schließen, kann diesbezüglich aber noch keinen Vollzug vermelden.