Abensberg: "Blitz" Huber neuer Sportchef Der langjähriger Macher des TV Schierling greift beim Kreisligisten in führender Rolle an von Thomas Seidl · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

Martin Huber ist im ostbayerischen Amateurfußball bekannt wie ein bunter Hund – Foto: Meier

In der Vorwoche feierte Martin Huber, der von seinen Freunden nur "Blitz" gerufen wird, seinen 67. Geburtstag. Mehr als 30 Jahre war der Junggeselle das Gesicht des TV Schierling, fungierte in verschiedenen Altersstufen als Nachwuchstrainer in der damaligen Bezirksliga und war jahrzehntelang Jugendleiter. In den 90er-Jahren wurde Huber zudem zum Chef der Herrenabteilung ernannt. Unter der Regie des Fußball-Fachmanns wurde Schierling 2009 Bezirksoberliga-Meister und wenige Monate zuvor Niederbayerischer Hallenmeister - Trainer war seinerzeit Jochen Freidhofer.



Zwar musste Schierling die "alte" Landesliga nach nur einem Jahr wieder verlassen, im Zuge der Ligenreform qualifizierte sich die Mannschaft des damaligen Coaches Stefan Dykiert jedoch 2012 für die neueingeführte, fünfgleisige Landesliga, der man bis 2016 angehörte. 2017 zog sich Huber zurück und war dann einige Jahre für den SSV Jahn Regensburg als Talentscout tätig. Seit 2023 hilft "Blitz" Huber wieder beim TV Schierling mit und hat sich zuletzt auf die Fahnen geschrieben, bei seinem Heimatverein die Jugendarbeit wieder zu forcieren. Ab sofort ist der Rentner allerdings für den TSV Abensberg tätig, bei dem er die Position des Sportlichen Leiters übernommen hat.

"Die bisherige Abteilungsleitung um Christian Rengstl wollte Martin schon vor drei Jahren für den TSV gewinnen - dieses Vorhaben hat seinerzeit leider nicht geklappt. Vor ein paar Wochen haben wir den Kontakt wieder aufgenommen und konnten uns auf eine Zusammenarbeit verständigen. Das freut uns riesig, weil wir mit Martin einen unglaublich kompetenten und erfahrenen Funktionär bekommen, der zudem ein riesengroßes Netzwerk hat. Von dieser Zusammenarbeit erhoffen wir uns viel, wenngleich er sicherlich auch auf Anhieb Wunderdinge bewirken kann“, sagt Maximilian Glamsch, der in Kürze zum neuen Abteilungschef gewählt werden soll und selbst als Aktiver in der Huber-Ära drei Jahre das Trikot des TV Schierling getragen hat und später die "Babonen" als Spielertrainer 2013 in die Bezirksliga führte.











"Der TSV Abensberg hat sich sehr um mich bemüht und mir eine große Wertschätzung entgegengebracht. Das hat mich enorm gefreut und deshalb habe ich den Verantwortlichen um Max Glamsch meine Zusage gegeben. Ich sehe im Verein großes Potenzial, das es auszuschöpfen gilt. Allerdings muss ich mir über bestimmte Dinge erst ein genaues Bild machen. Wir werden keine großen Ziele rausposaunen, sondern mit anständiger Arbeit versuchen, sportlich wieder Schritt für Schritt voranzukommen", lässt Martin Huber wissen.











Vor zwei Jahren stiegen der Traditionsverein in die Kreisliga ab und tut sich auch dort schwer. Nach einem fünften Platz in der Vorsaison, wurde man in der vor ein paar Wochen zu Ende gegangenen Runde zwar Sechster, steckte lange Zeit aber sogar im Abstiegskampf.