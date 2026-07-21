Abendspiel wartet: Oberligist reist zum Landesliga-Spitzenteam

Backnang geht mit einer stabilen Testspielserie in den Vergleich. Zum Auftakt gab es ein 4:4 gegen Landesligist FC Esslingen, anschließend folgten drei klare Siege: 3:0 gegen Verbandsligist TSV Oberensingen, 9:0 gegen Kreisligist SSV Steinach-Reichenbach und 6:3 unter der Woche gegen Landesligist TSV Weilimdorf. Am vergangenen Samstag gewann die TSG zudem bei der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach aus der Verbandsliga Württemberg mit 2:1.

In Hofherrnweiler brachte Charalambos Parharidis den Oberligisten in der 25. Minute in Führung. Nach der Pause erhöhte Fabijan Domic per Foulelfmeter auf 2:0, ehe Kevin Scherer in der Schlussphase noch zum 1:2 verkürzte. Der knappe Auswärtssieg zeigte, dass Backnang nach den torreichen Auftritten zuvor auch ein engeres Testspiel erfolgreich gestalten kann.

Gegen die SG Schorndorf dürfte erneut weniger das Ergebnis im Vordergrund stehen als die weitere Entwicklung der Mannschaft. Die Offensive zeigte sich in den bisherigen Partien bereits sehr treffsicher. Gleichzeitig geht es für Trainer Mario Marinic darum, Automatismen zu festigen, Belastungen zu steuern und die defensive Ordnung weiter zu schärfen. Gerade mit Blick auf die anstehenden Pflichtspiele im WFV-Pokal und den Ligaauftakt in der Oberliga Baden-Württemberg bleibt jede Vorbereitungspartie ein wichtiger Baustein.