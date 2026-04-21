Abendspiel mit Steigerungsbedarf

– Foto: Sascha Drenth

Trainer Burak Buruk verweist auf die besonderen Umstände: „Jetzt steht ein Nachholspiel an, Abendspiel nach der Arbeit, eigene Dynamik.“ Eine Partie unter der Woche, die weniger Routine als vielmehr Konzentration verlangt.

Englische Wochen bringen ihre eigene Dramaturgie mit sich. Wenn der VfR Evesen am Dienstagabend beim SV Brigitta-Elwerath Steimbke antritt, geht es nicht nur um drei Punkte, sondern auch um Anpassungsfähigkeit.

Die Ausgangslage scheint klar verteilt. Evesen reist als Tabellenzweiter mit 56 Punkten an, zuletzt gewann die Mannschaft mit 2:1 beim FC Sulingen. Steimbke hingegen kam am vergangenen Spieltag nicht über ein 1:1 gegen TuS Leese 1912 hinaus und rangiert im unteren Tabellenmittelfeld.

Doch für Buruk ist die Formkurve seiner Mannschaft entscheidender als die Tabelle. „Wir müssen uns deutlich steigern, vor allem im Einsatz und in der Leidenschaft“, fordert er – und schiebt eine klare Warnung nach: „sonst wird das nichts mit den nächsten drei Punkten.“

Personell gibt es dabei eine zentrale Veränderung. „Mein Abwehrchef Samuel Pentke fällt mit Rückenproblemen aus, der Rest ist weitgehend dabei“, sagt Buruk. Eine Lücke, die kompensiert werden muss, gerade in einem Spiel, das erfahrungsgemäß von Intensität geprägt sein dürfte.

Es ist ein Vorzeichen, das wenig Raum für Interpretationen lässt. Ein Spiel unter der Woche, ein Gegner aus dem Tabellenmittelfeld, eine klare Favoritenrolle – und ein Trainer, der dennoch vor Selbstzufriedenheit warnt.

Denn in Spielen dieser Art entscheidet oft nicht die Ausgangslage, sondern die Haltung.