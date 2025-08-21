Abendspiel an der Kaiserlinde

Fünf Tage nach dem Einzug in die nächste DFB-Pokal-Runde steht für die SV Elversberg schon das nächste Highlight in der 2. Bundesliga an: Am Freitagabend, 22. August, empfängt das Team von Trainer Vincent Wagner mit dem 1. FC Kaiserslautern den Nachbarn aus der Pfalz an der Kaiserlinde. Das Südwest-Derby wird um 18.30 Uhr in der URSAPHARM-Arena (Lindenstraße.) angepfiffen.

Fünf Tage nach dem Einzug in die nächste DFB-Pokal-Runde steht für die SV Elversberg schon die Vorfreude auf das Duell zwischen der SV Elversberg und dem 1. FC Kaiserslautern am Freitag (18.30 Uhr) im heimischen Stadion ist groß, die Mannschaft entsprechend fokussiert – schließlich wird es gegen den FCK sportlich erneut eine spannende Herausforderung. „Kaiserslautern bringt eine ordentliche Physis mit. Ich denke, dass sie in bestimmten Wellen kommen werden – mit hoher Intensität, durch die uns unter Druck setzen wollen, aber auch ab und an mit Phasen, in denen sie sich in den Block zurückziehen. Sie werden sicherlich auch auf gewisse Umschaltmomente lauern", sagt Vincent Wagner.

Nach Tabellenplatz sieben in der vergangenen Saison will sich der FCK in diesem Fußballjahr noch mal verbessern – sprich oben mitspielen. Dafür hat der Club, der ebenfalls mit einem Sieg und einer Niederlage in die neue Saison gestartet ist, im Sommer auch personell einiges unternommen. „Es ist schon enorm, was investiert worden ist“, sagt Wagner: „Es wird am Freitag ordentlich was auf uns zurollen, aber auch wir haben Chancen.“ Dem SVE-Trainer stehen nach aktuellem Stand beim morgigen Heimspiel bis auf den gelbrotgesperrten Jan Gyamerah dieselben Spieler wie am vergangenen Wochenende zur Verfügung.