Abendchen Papenburg: Flutlicht, Tore und echte Beißer Zwei Stadien, eine Stadt und zwei völlig verschiedene Welten im Zeichen des emsländischen Amateurfußballsrn von Gerry Grave · Heute, 12:31 Uhr · 0 Leser

Wer am Freitagabend die Plätze in Papenburg besucht, sucht keinen sterilen Millionen-Fußball aus dem Fernsehen. Hier sucht und findet man das echte Herzblut des Sports direkt an der Basis. Vom torreichen Spektakel mit großer Moral bis zum giftigen Kreisliga-Biss: Dieser Abend bot die perfekte Dosis ehrlichen Amateursports. Ein wahres Fest für jeden, der den Fußball in seiner reinsten Form liebt.

Große Moral im Waldstadion: Wenn der Spitzenreiter ernst macht Erster Halt auf der journalistischen Abendrunde: Das idyllische Waldstadion mitten im Grünen. Die 3. Kreisklasse rief zum packenden Duell zwischen dem FC Germania 95 Papenburg und der Reserve des SV Esterwegen. Die Vorzeichen standen unter Hochspannung. Esterwegen thront mit breiter Brust ganz oben, während Germania nach einem schweren Saisonauftakt um jeden Zentimeter kämpfen musste.

In den ersten zwanzig Minuten zeigten die Gäste eindrucksvoll, warum sie an der Tabellenspitze stehen. Mit enormem Tempo und eiskalten Umschaltmomenten setzten sie die Papenburger Hintermannschaft unter Dauerdruck. Die Germania-Abwehr warf sich mutig in die Zweikämpfe, stand gegen die pfeilschnellen Angreifer des Spitzenreiters aber vor einer Mammutaufgabe. Esterwegen nutzte den Schwung perfekt aus: Erst traf Maximilian Schmidt (3.'), dann legten Tim Stricker (10.') und Erwin Holm (12.') nach. Als Maximilian Eilers in der 18. Minute das Leder nach einer starken Kombination elegant per Lupfer zum 0:4 versenkte, bewiesen die Gäste echte Meisterform. Ein harter Schlag für die Hausherren, doch Aufgeben kommt in dieser Liga nicht infrage. Ein spektakulärer Fallrückzieher und der Spruch vom Spielfeldrand

Und genau für diese Charakterstärke lieben wir den Amateurfußball. Germania dachte gar nicht daran, sich komplett aufzugeben. Im Gegenteil: Im letzten Viertel der ersten Halbzeit raffte sich die Truppe leidenschaftlich auf. Auf einmal lief der Ball flüssig durch die eigenen Reihen. Mit mutigem Offensivfußball, wütenden Angriffen und einer Reihe dicker Chancen erspielte sich Papenburg Feldvorteile und schnupperte verdientermaßen am Anschlusstreffer. Mitten in dieser Drangphase packte ein Papenburger Stürmer die absolute Brechstange aus: Mit vollem Risiko setzte er im Strafraum zu einem spektakulären Fallrückzieher an – eine wunderschöne, mutige Aktion, die das ganze Stadion raunen ließ. Direkt am Spielfeldrand, hautnah am Geschehen zwischen den Zuschauern, stand Esterwegens Bernd Hensen und drückte im selben Moment auf den Auslöser seiner Kamera. Sofort riefen ihm seine Kollegen feixend zu: „Hast du ihn auf dem Foto?“ Bernd grinste und zeigte stolz sein Display. Ob die Kamera diesen genialen Moment nun perfekt erwischt hatte oder eben knapp verpasste – bei der komfortablen Führung tat das der großartigen Stimmung am Seitenrand keinen Abbruch. Belohnt wurde der tolle Papenburger Kampfgeist vor dem Pausenpfiff zwar nicht, aber dieser starke Zwischensprint zeigte dem fachkundigen Beobachter, welches Potenzial in dieser Mannschaft steckt. Dass die Partie am Ende noch mit 0:6 ausging, änderte nichts an diesem mutigen Auftritt vor der Pause.

Stehplatz-Kultur im Parkstadion: Die Rückkehr der Mentalitätsmonster Szenenwechsel für den zweiten Durchgang des Abends. Drei Kilometer weiter wartete das wunderschöne Parkstadion. Kreisliga-Biss unter Flutlicht beim Duell zwischen der U23 des SC Blau-Weiß 94 Papenburg und der SG Stavern/Apeldorn. Die Gäste brannten nach der deftigen 1:6-Auftaktpleite gegen den TuS Aschendorf am ersten Spieltag auf Wiedergutmachung. Was folgte, war ein packendes Pokal-Déjà-vu. Papenburg zeigte technisch den feineren, gepflegteren Ball. Stavern/Apeldorn hielt mit der altbekannten Tugend dagegen: pure, unbändige Kampfkraft. Pascal Marschall schockte die Hausherren mit dem frühen 0:1 (7.'). Papenburg schüttelte sich kurz und schlug durch Janis Grote (20.') zum 1:1-Pausenstand zurück. Herrlich war vor allem das Bild abseits des Rasens: Anstatt sich in den komfortablen Trainer-Überdachungen breitzumachen, bauten sich die Ersatzspieler und Betreuer aus Stavern geschlossen wie eine Wand direkt vor der Tribüne auf. Keine Sitzplätze, keine Bequemlichkeit. Stattdessen 90 Minuten Stehen unter Strom am Spielfeldrand. Das ist sie, die echte, ehrliche Stehplatz-Mentalität. Wer so Fußball lebt, der beißt eben auch auf dem Platz bis zum Abpfiff.

Lukas Winkler und der listige Einwurf-Trick Obwohl beiden Teams verletzungsbedingt noch einige wichtige Stammspieler fehlten – ein klassisches Bild zu Beginn einer langen Saison –, blieb das Niveau hoch. Bei der SG Stavern/Apeldorn musste unter anderem der spielstarke Lukas Winkler zuschauen. Doch wer denkt, dass ein verletzter Leistungsträger am Seitenrand tatenlos bleibt, kennt die gelebte Vereinskultur der Spielgemeinschaft schlecht. Stavern lag mit 2:1 hinten und hatte es verdammt eilig. Um das Spielgerät für einen schnellen Einwurf sofort wieder ins Geschehen zu bringen, sprang Winkler kurzerhand über die Werbeumhegung und legte den Ball eigenhändig exakt auf die Linie. Ein lautstarker Aufschrei ging durch das Papenburger Lager: „Das darf er nicht. Das kann er nicht machen.“, schallte es von den Rängen der Blau-Weißen. Doch dieser listige, gallige Einsatz am Spielfeldrand zeigte Wirkung und spiegelte perfekt den unbändigen Siegeswillen der Gäste wider. Nach der bitteren Schlappe gegen Aschendorf war diese giftige Mentalität genau der Treibstoff, den die Truppe brauchte.