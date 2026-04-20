Abelski trifft für Sparta Bilk wie in besten Jahren Bezirksliga, Gruppe 1: Während Sparta Bilk nach dem Patzer von Spitzenreiter MSV Düsseldorf plötzlich vom Aufstieg träumen darf, wächst beim CfR Links die Sorge vor dem Gang nach unten. Matchwinner ist ein Routinier, der scheinbar nicht altert. von Marcus Giesenfeld · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser

Abelski trifft dreifach – Foto: Opde

Ein ewig junger Ben Abelski hat die DJK Sparta Bilk am Sonntag endgültig für das Rennen um den Aufstieg in die Landesliga angemeldet. Mit drei Treffern führte der inzwischen 43 Jahre alte Offensivspieler sein Team zum souveränen 7:1 über den Abstiegskandidaten CfR Links.

Mit dem Erfolg an der Fährstrasse verkürzte die Elf von der Fährstrasse den Rückstand auf Spitzenreiter MSV Düsseldorf, der beim Lohausener SV mit 2:5 unter die Räder kam. Während man an der Fährstrasse also optimistisch nach oben blicken kann, muss man sich in Heerdt mit der Eventualität eines Abstiegs befassen. Kachnowski mit erstem Treffer Dabei stellte Bilks Trainer Jörn Heimann dem Gegner nicht einmal ein verheerendes Fazit aus. „Sie hatten auch ihre Chancen, bei denen Dario Ljubic dann aber zur Stelle war“, konstatierte der 45-Jährige. Der Vergleich der beiden Schlussleute verdeutlichte den Klassenunterschied, der zwischen beiden Klubs am Sonntag klaffte. Während Ljubic stabil blieb und erst beim Stand von 7:0 das erste und einzige Mal den Ball aus dem Netz fischen musste, wackelte sein Gegenüber Oliver Schilbock.

Beim frühen 1:0 (6.) profitierte Ben Abelski davon, dass Schilbock einen Ball nach vorne abprallen ließ. Bis zur Pause musste sich der wie Abelski 43 Jahre alte Keeper drei weitere Male geschlagen geben, darunter auch von Bilks Youngster Marcel Kachnowski, der sein allererstes Tor im Bilker Trikot feiern durfte. Fragezeichen vor dem Duell Für Schilbock war nach 45 Minuten Schluss. Doch auch der für ihn in die Partie gekommene Alexander von Ameln durfte sich über zu wenig Beschäftigung nicht beschweren. „Wenn wir unser Spiel bis zum Schluss durchziehen, dann geht das Ganze zweistellig aus“, meinte Heimann. Eine Wendung, die im Vorfeld so nicht unbedingt zu erwarten war. Denn auch wenn die Form der nun seit drei Partien verlustpunktfreien Bilker für sie sprach, gab es aufseiten des Tabellenvierten vor dem Anpfiff ein paar Fragezeichen.