Abelski-Brüder zaubern beim 4:1-Sieg

Jörn Heimann stellte am Sonntag während des Heimspiels gegen TSV Bayer Dormagen telepathische Fähigkeiten unter Beweis. Kurz nachdem der Spielervater von Ben und Alon Abelski rund 200 Meter Luftlinie entfernt im Gespräch sein Bedauern zum Ausdruck brachte, seine Sprösslinge nur noch selten gemeinsam auf dem Platz Fußball spielen zu sehen, bereitete Heimann auf Höhe der Trainerbank der DJK Sparta Bilk den dritten Wechsel an diesem Nachmittag vor.

Sehr zur Freude von Papa Abelski kam Sohnemann Ben für Torjäger Marco Meyer in die Partie. Und der Senior durfte sich nur vier weitere Minuten später bestätigt in seiner Meinung fühlen, dass sich beide Kinder auf dem Spielfeld noch immer blind verstehen würden.

Als Alon Abelski im Gäste-Strafraum per Hacke von Tim Tiefenthal bedient wurde, sah er in Gedankenschnelle aus dem Augenwinkel, wie sich sein älterer Bruder am zweiten Pfosten von seinem Gegenspieler wegschlich. Der anschließende gefühlvolle „Chip“ landete maßgenau auf dessen Kopf. Das 3:1 war in seiner Entstehung die schönste Aktion eines zerfahrenen Spiels, zugleich ein nachträgliches Geburtstagsgeschenk unter Familienmitgliedern zu Ben Abelskis 43. am Freitagabend – und obendrein die Vorentscheidung zu Gunsten der Platzherren, die nach dem insgesamt 4:1-Sieg ungeschlagen bleiben in dieser Saison.

„Es war das erwartet schwere Spiel, indem wir uns am Ende aber verdientermaßen durchgesetzt haben“, sagte Jörn Heimann unmittelbar nach der Partie. Die Bratwurst, die sich der Coach nach getaner Arbeit gönnte, dürfte ihm dabei besser bekommen sein, als so manche Spielphase. „Wir suchen immer noch die richtige Balance zwischen Abwehr und Angriff“, meinte Heimann, dem insbesondere das taktische Verhalten vor dem 0:1 missfiel.

„Dass wir nach einer Standardsituation in einen Konter laufen, ist ärgerlich.“ Denn nur genau auf diese Momente lauerten die Gäste, die an der Fährstraße ohne ihren gefährlichsten Angreifer Niclas Kuypers auskommen mussten. Zwar gelang es Roman Nahimi auf Vorarbeit von Marco Meyer kurz vor der Pause, den Schaden mit dem Tor zum 1:1-Pausenstand zu reparieren (45.), doch richtig Auftrieb gab der Ausgleich den Platzherren noch nicht.

Auch nach Marco Meyers Führungstreffer nach präziser Hereingabe von Andreas Plödereder blieb das Geschehen zunächst wild. Ruhe kehrte erst nach der gelungenen Co-produktion der Abelski-brüder ein. Sein erstes Saisontor feierte Ben Abelski mit Neffe und Nichte. Wenige Minuten später durfte der Nachwuchs noch einmal jubeln, nachdem Papa Alon auch noch das 4:1 von Marco Tassone vorbereitet hatte (90.).

Qualittä kann helfen

„Die individuelle Klasse hat uns schlussendlich heute auch ein Stück weit geholfen“, konstatierte Jörn Heimann. Mit 16 Punkten aus sechs Spielen ist Sparta Bilk im Gegensatz zum Vorjahr glänzend aus den Startlöchern gekommen. Klar ist aber auch, dass die dicken Brocken jetzt erst kommen.

Am nächsten Sonntag wartet der Tabellenvierte MSV Düsseldorf, dessen Coach Goran Tomic auch unter den Zuschauern des Dormagen-spiels weilte. Eine Woche später steigt dann in Bilk das Spitzenspiel gegen den weiterhin verlustpunktfreien Tabellenführer TSV Eller 04. Die kommenden beiden Gegner werden die Heimann-Elf vermutlich noch einmal anders fordern, als es Dormagen tat. Allerdings hat auch Sparta Bilk noch genügend Potenzial für Steigerungen.

„Wir freuen uns auf das, was nun kommt. Ich denke und hoffe, dass die Jungs in diesen Spielen auch noch einmal ein Stück fokussierter sind“, gab Spartas Trainer abschließend zu Protokoll.