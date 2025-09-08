Abdullah Keseroglu übernimmt erneut bei Eintracht Hohkeppel

Eintracht Hohkeppel hat einen neuen Cheftrainer: Abdullah „Apo“ Keseroglu kehrt zum Mittelrheinligisten zurück und übernimmt erneut die sportliche Leitung der ersten Mannschaft. Der 37-Jährige verlässt damit den Liga-Konkurrenten FC Pesch, den er erst in der vergangenen Saison in die Oberliga geführt hatte. Auch sein Co-Trainer Mahir Özkara wechselt mit ihm nach Hohkeppel.

Keseroglu ist in Hohkeppel kein Unbekannter. Bereits zwischen 2019 und 2022 war der frühere Profi dreieinhalb Jahre Cheftrainer und führte die Mannschaft in dieser Zeit in beeindruckender Manier von der Bezirksliga über die Landesliga bis in die Mittelrheinliga. Mehrere Kreispokal-Siege inklusive der damit verbundenen Teilnahmen am Verbandspokal rundeten diese Erfolgsära ab.

Sportdirektor Kevin Theisen zeigte sich in einem Vereinsposting auf Instagram über die Rückkehr erfreut: „Mit Apo können wir einen Trainer verpflichten, der aufgrund seiner dreieinhalbjährigen Amtszeit bei uns keine Anlaufschwierigkeiten haben wird und mit uns bestens vertraut ist. Er hat sich in Pesch als Cheftrainer nochmal weiterentwickelt und konnte Pesch nach dem erfolgreichen Aufstieg aus der Landesliga in der Oberliga etablieren. Er ist ein Disziplin-Fanatiker, der stets das Maximum aus seiner Mannschaft herausholen will. Dass er als erfahrener Ex-Fußballprofi und jetziger Personal-Coach in puncto Fußball-Profitum sowie Fitness über jeden Zweifel erhaben ist, ist natürlich ein weiterer wichtiger Faktor.“

Auch beim FC Pesch hat der Wechsel Spuren hinterlassen. Der Verein bestätigte, dass Keseroglu und sein Assistent Özkara um die Auflösung ihrer Verträge gebeten hatten, um sich Hohkeppel anzuschließen. „Wir haben dem zugestimmt und bedanken uns herzlich für ihren Einsatz und die erfolgreiche Zusammenarbeit in den vergangenen zwei Jahren“, teilte der Klub mit.

In Pesch übernimmt künftig Adriano Terranova die Verantwortung als Cheftrainer der ersten Mannschaft. Ihm zur Seite steht Himmet Kol. Beide arbeiteten zuvor gemeinsam bei der zweiten Mannschaft des Vereins.

Mit der Verpflichtung von Keseroglu kehrt bei Eintracht Hohkeppel nach dem kurzfristigen Rücktritt von Pablo Gonzalez erneut Kontinuität ein – diesmal in bewährter Form.