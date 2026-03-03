Abdullah Arvis bleibt dem VfB Peine treu Keeper bleibt dem Bezirksligisten erhalten von NK · Heute, 21:07 Uhr · 0 Leser

– Foto: Thies Meyer

Der VfB Peine kann auch in der kommenden Saison auf Kontinuität zwischen den Pfosten setzen: Torwart Abdullah Arvis wird weiterhin das Trikot der 1. Herren tragen. Damit bleibt auf einer Schlüsselposition Stabilität und Verlässlichkeit erhalten. Das gab der Verein via Instagram preis..

Die vergangenen beiden Spielzeiten waren für Arvis von harter Arbeit und gemeinsamen Erfolgen geprägt. Mit dem Trainerteam der neuen Saison möchte er diesen Weg fortsetzen. „Ich freue mich riesig auf die neue Saison mit dem Trainerteam. Wir haben in den letzten zwei Jahren gemeinsam viel erreicht und ich bin dankbar, ein Teil davon gewesen zu sein.“ Für den Keeper beginnt nun ein neues Kapitel, in dem er Verantwortung übernehmen will. „Jetzt beginnt wieder alles bei null. Wir müssen uns jede Woche neu beweisen. Ich möchte Verantwortung übernehmen und der Mannschaft Sicherheit geben.“ Sein Ziel ist klar formuliert: „Ich möchte diese Saison alles geben, um die Klasse zu halten. Dafür werde ich im Training wie im Spiel an meine Grenzen gehen.“

Aktuell steht man auf dem 14. Tabellenplatz, doch mit 16 Punkten auf dem Konto ist das rettende Ufer in unmittelbarer Nähe.

Dabei steht für Arvis nicht nur der mannschaftliche Erfolg im Vordergrund, sondern auch die eigene Weiterentwicklung. „Ich will mich weiterentwickeln, an meinen Schwächen arbeiten und als Torwart noch konstanter werden.“ Besonders motivierend empfindet er den internen Wettbewerb: „Der Konkurrenzkampf im Tor pusht mich. Genau das brauche ich, wir treiben uns gegenseitig an und profitieren alle davon.“ Auch aus Sicht des Vereins genießt Arvis hohes Ansehen. Kiriakos Aslanidis betont: “Was ihn dabei auszeichnet, ist nicht nur sein sportliches Können, sondern seine Mentalität: Einsatz, Disziplin und der Wille, immer besser zu werden. Solche Jungs brauchen wir!“