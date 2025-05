Abdullah Arfeen rückt in Speller Oberliga-Kader auf

Nächster Zugang für den SC Spelle-Venhaus. Der Fußball-Oberligist zieht den 21-jährigen Abdullah Arfeen aus der eigenen U23 in der Bezirksliga hoch. „Er hat sich durch Ehrgeiz, Fleiß und gute Spiele in der zweiten Mannschaft empfohlen. Wir trauen ihm den Sprung zu“, erklärt der Sportliche Leiter Markus Schütte.

Der Linksverteidiger, der auch offensiver spielen kann, war schon in der Vorbereitung des Oberliga-Kaders dabei und hat einige Testspiele für sein künftiges Team bestritten. „Er ist extrem ehrgeizig“, weiß Coach Tobias Harink. Der junge Fußballer, der mit vollem Namen Abdullah Amr Mostafa Abdelghany Arfeen heißt, ist auch außerhalb des Platzes fleißig, arbeitet oft im Kraftraum. „Er kann und muss sich entwickeln. Denn der Sprung ist sehr groß von der Bezirksliga in die Oberliga. Gerade im taktischen Bereich wird es eine Herausforderung. Wir freuen uns, weil Abdullah Mentalität und Leidenschaft in den Kader bringt“, sagt Harink.

Arfeen spielt seit 16 Jahren Fußball. Begonnen hat er in der ägyptischen Hauptstadt Kairo in der Schule und in einem Verein. Der bekannteste Club der Millionen-Metropole ist Al Ahly. Für den Rekordmeister hat er nicht gespielt. Aber er ist bekennender Fan.

Vor acht Jahren zog Arfeen mit seiner Familie nach Deutschland. „Ich konnte kein Deutsch.“ Aber das Fußballspielen habe ihm beim Erlernen der Sprache „echt geholfen.“ Gespielt hat er in Schleswig-Holstein beim SV Göhl. Schon damals war es Arfeens Traum, so hoch wie möglich zu spielen. Als die Familie nach Lingen zog, kickte er für den TuS in der Offensive. Als A-Junior nahm er Kontakt zur Speller U19 auf. Nach einem Probetraining spielte er unter Trainer Florian Höving ein Jahr für den SCSV-Nachwuchs in der Landesliga auf der linken Abwehrseite.