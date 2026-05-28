Abdul Jabr verstärkt den TSV Rothwesten

Der TSV Rothwesten darf den nächsten Neuzugang für die Saison 2026/27 begrüßen: Abdul Jabr wechselt vom TSV Holzhausen nach Rothwesten und bringt nicht nur sportliche Qualität, sondern auch viel Identifikation mit ins Team.

Der in Fuldatal wohnhafte Außenverteidiger passt mit seiner Spielweise und Mentalität hervorragend zum TSV. Besonders seine Beidfüßigkeit macht ihn auf den Außenbahnen flexibel einsetzbar, sowohl defensiv als auch offensiv. Genau dieses variable Profil war es, das die Verantwortlichen des TSV von Beginn an überzeugt hat.

Jabr steht für intensiven Fußball, hohe Laufbereitschaft und mutiges Spiel nach vorne. Gleichzeitig bringt er die nötige Stabilität im Defensivverhalten mit und soll dem Team auf den Außenpositionen zusätzliche Dynamik verleihen.