Abdoulie Mboob verlässt den Türk. SV Singen wohl in Richtung Türkei

Der Oberliga-Aufsteiger Türkischer SV Singen könnte personell nochmal nachlegen müssen: Abdoulie Mboob (23), der in der vergangenen Saison maßgeblichen Anteil am Aufstieg der Mannschaft von Ali Günes in die Oberliga hatte, hat den Vizemeister der vergangenen Verbandsligasaison verlassen.

Er wird künftig sein Glück als Profi bei einem türkischen Verein, der noch nicht kommuniziert wurde, versuchen. Mboob, der vom FC 08 Villingen an den Hohentwiel gewechselt war, erzielte in der regulären Saison 30 Treffer und wurde Torschützenkönig. Auch in den Aufstiegsspielen gegen den FC Holzhausen war er erfolgreich. Aus seinem Wunsch in einer höheren Liga als Profi zu spielen, hatte Mboob nie ein Geheimnis gemacht. Da der Top-Torjäger der vergangenen Verbandsligasaison noch vertraglich an den Türk. SV Singen gebunden war, erhofft sich der Verein eine Ablöse.