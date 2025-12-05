Abdelkarim blüht beim MSV Düsseldorf wieder auf

An einen möglichen Aufstieg verschwendet Aaram Abdelkarim nach eigenem Bekunden trotz der augenblicklichen Dominanz aber noch keinen ernsthaften Gedanken. „Der Verein macht uns da gar keinen Druck. Von Aufstieg redet niemand“, beteuert der Spielmacher, um indirekt aber doch eine Hintertür zu öffnen.

„Wenn man die Sache mit gesundem Menschenverstand betrachtet und sich unseren Kader anschaut, ist doch klar, dass wir erfolgreichen Fußball spielen wollen.“ Dazu passt, dass rund um die Heidelberger Straße zuletzt auch schon der Name von Kevin Weggen als mögliche Verstärkung fiel.

Auch der Kapitän des Oberligisten FC Büderich zählt zu den alten Kollegen von Aaram Abdelkarim und Jannik Stevens und würde schon alleine deshalb ideal ins Beuteschema passen. Doch Abdelkarim wiegelt noch ab. „Ich weiß davon nichts. Aber wenn Kevin irgendwann auch einmal an den Punkt kommt, etwas kürzer treten zu wollen, ist er bei uns natürlich willkommen“, so der Top-Torvorbereiter des MSV.