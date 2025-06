Abdelkader Boulghalegh hört berufsbedingt als Trainer beim SC Polonia auf. – Foto: Diana Litvin

Abdelkader Boulghalegh verlässt den SC Polonia Trainer legt sein Amt berufsbedingt nieder +++ Nachfolger bereits gefunden Verlinkte Inhalte Kreisliga A Wiesbaden SC Polonia Josip Žeravica Abdelkader Boulghalegh

Wiesbaden. „Familie, Job, Fußball", sind für Abdelkader Boulghalegh die Prioritäten klar und gleichzeitig Grund für sein Scheiden als Trainer des A-Ligisten SC Polonia. Den Lehrer zieht es beruflich mit seiner Familie für drei Jahre nach Äthiopien und entsprechend weit weg von seiner sportlichen Heimat beim SCP.

"Ich habe mich schon lange auf diese Möglichkeit beworben und gehe gleichzeitig trotzdem schweren Herzens. Ich habe mich bei Polonia sehr wohl gefühlt und wäre hier eigentlich nicht weg. Wir hatten ein tolles gemeinsames Jahr", fällt dem Coach der Abschied nicht leicht. Mit Polonia verpasste Boulghalegh nach einer Schwächephase im Saisonendspurt den Aufstieg als Fünfter nur knapp. "Wir haben als Aufsteiger eine überragende Saison gespielt. Uns hat am Ende etwas die Erfahrung gefehlt, um den ganz großen Sprung zu schaffen. Die Mannschaft hat aber gezeigt, dass in der neuen Saison mit ihr zu rechnen sein wird. Der Verein hat enormes Potenzial", spricht er nur in den höchsten Tönen vom A-Ligisten. Kein Abschied an der Linie

Etwas wehmütig blickt Boulghaleg auf die Tatsache, dass ihm nach den zwölf Spielen Sperre im Nachgang an das Meso-Spiel ein Abschied an der Linie verwehrt blieb. "Es ist bitter, weil die Entscheidung in meinen Augen völlig überzogen war. Wer die Verhandlung erlebt und die Videos gesehen hat, weiß das sicher. Man wollte mir ja sogar verbieten, die Mannschaft zu trainieren. Ich möchte keinesfalls nachtreten, aber das war definitiv nicht leicht, weil es sich nicht fair angefühlt hat", so Boulghalegh. Selbstverständlich sei es laut ihm auch nicht gewesen, dass Polonia an ihm festgehalten habe. "Dafür bin ich dem Verein noch immer dankbar", stellt er klar. Nachfolger bereits gefunden