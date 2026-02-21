Abdel-Ahad bleibt bei Tusa 06 – Wechselgerüchte sind vom Tisch

Hier schaut Abdel-Ahad (rotes Trikot) schaut einem Ball hinterher, der im Netz einschlägt. – Foto: Michael Heinz Kelleners

"Ich weiß, was ich an Tusa habe"

Doch einen Wechsel wird es nicht geben. Denn Abdel-Ahad entschied sich unmittelbar nach den jecken Tagen frühzeitig für einen Verbleib in Flehe. Damit darf der Tabellen-13. der Kreisliga A weiter mit seinem Ausnahmestürmer planen. „Ich habe einige Gespräche geführt und mir meine Gedanken gemacht. Ich weiß, was ich an Tusa habe. Ich spiele hier in einer ersten Mannschaft eines großen Vereins in der Stadt. Meine Freundin und meine Familie kommen auch gerne zu den Spielen, zumal man im Vereinsheim auch eine leckere Pizza essen kann. Ich fühle mich bei Tusa und in der Mannschaft einfach wohl und möchte hier weiterhin meine Tore erzielen“, erklärte Abdel-Ahad auf Anfrage.

Der 27-Jährige bleibt damit in gewisser Weise auch seiner Linie treu. Denn oberhalb der Kreisliga hat man ihn - man mag es angesichts seiner Trefferquoten gar nicht glauben - im Seniorenbereich noch nicht wirklich spielen sehen. Zwar zählte der Stürmer beim FC Büderich zum erweiterten Aufgebot des Teams, das vor einigen Jahren bis in die Oberliga marschierte. Doch da Abdel-Ahad zu diesem Zeitpunkt in den USA studierte, kam er - wenn er im Lande war - in Büderich eigentlich nur in der zweiten Mannschaft zum Einsatz.

Auch beim SV Hösel verhinderte das Studium einst das Betreten der Bezirksliga-Bühne. Abdel-Ahad hat damit aber längst seinen Frieden gemacht. „Ich habe bei der Fortuna in der Jugend und später in den USA auf hohem Niveau gespielt und musste damals auf Dinge verzichten, auf die ich mittlerweile nicht mehr verzichten möchte“, sagt der Mann, der in dieser Saison schon 24 Mal ins Schwarze getroffen hat. Anstatt höherklassig mindestens dreimal pro Woche auf dem Trainingsplatz zu stehen, sind es bei Tusa eben nur zwei Einheiten pro Woche. „Das ist für mich der wesentliche Unterschied zur Bezirksliga. Denn ob ich in der Kreisliga oder Bezirksliga sonntags meine Tore mache, ist mir am Ende des Tages egal.“

Der Verein schaut langfristig auch nach oben

An der Flehe Straße darf man sich in jedem Fall freuen, einen der begehrtesten „Knipser“ im Kreis über das Saisonende hinaus in den eigenen Reihen begrüßen zu dürfen. Mit Abdel-Ahad steigen zudem die Chancen, künftig wieder in höheren tabellarischen Gefilden anzugreifen. „Ich glaube schon, dass wir perspektivisch auch mal wieder um die Plätze eins bis fünf mitspielen können, wenn an ein bis zwei Stellschrauben gedreht wird“, sagt Abdel-Ahad. Mit dem neuen Trainer Dennis Wienhusen, Vereinslegende Oliver Bothe und dem Teammanagement sei man auf den strategischen Positionen sehr gut aufgestellt. „Nur die Kaderplanung lief vor der Saison meines Erachtens falsch“, sagt Abdel-Ahad.

Insbesondere die Abhängigkeit von seinen eigenen Toren ist ihm, der mittlerweile für eine Sportleragentur Stipendien in Nordamerika vermittelt, ein Dorn im Auge, auch wenn er mit seiner bisherigen Ausbeute wieder voll auf Kurs liegt. „Wenn ich von Verletzungen verschont bleibe, dann mache ich, so selbstbewusst bin ich, meine 30 Tore pro Saison.“