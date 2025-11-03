Abbruch zwischen Rheine und Lippstadt - so geht es weiter!

Die Partie wurde vom Staffelleiter neu angesetzt. Beide Teams haben sich auf einen Termin im kommenden Jahr geeinigt und zudem einen Heimrechttausch vorgenommen.

Nach einem medizinischen Notfall auf den Zuschauerrängen wurde die Begegnung zwischen dem FC Eintracht Rheine und dem SV Lippstadt 08 zur Halbzeit beim Stand von 0:0 in beiderseitigem Einvernehmen abgebrochen.

Das offizielle Nachholspiel findet nun in Lippstadt am Mittwoch, den 4. März, 19 Uhr unter Flutlicht statt. Nur einen Monat später stehen sich beide zum Rückspiel am regulären 30. Spieltag an Ostermontag, 6. April, 15 Uhr, in Rheine gegenüber.

Lippstadts Sportlicher Leiter Dirk Brökelmann erklärt gegenüber FuPa Westfalen: "Es gibt einen Heimspieltausch, da es in Rheine auf dem Hauptplatz kein Flutlicht gibt. Auf diesen Termin und auch den Tausch haben sich beide Vereine verständigt. An dieser Stelle möchte ich mich auch noch einmal sehr herzlich bei Eintracht Rheine bedanken, die am Tag der vorzeitigen Spielbeendigung und der Terminfindung großes FairPlay an den Tag gelegt haben."