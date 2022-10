Abbruch zwischen Aachen - Gladbach, weitere WSV-Pleite Preußen Münster bleibt nach einem 1:1 gegen Kaan-Marienborn Regionalliga-Tabellenführer. Während Rot-Weiß Oberhausen aufatmen darf, hängt der Wuppertaler SV weiter unten drin.

Der 1. FC Kaan-Marienborn hat in Münster abermals gezeigt, warum der Meister aus Westfalen der beste Aufsteiger ist! Kurz vor Schluss traf Ex-Preußen Julian Schauerte sehenswert zum 1:1-Endstand. Das Top-Team führt trotz des Rückschlags weiterhin die Tabelle der Regionalliga an, bot aber im Duell mit den Siegerländern mitunter zu viel an.

Der FC Schalke 04 II ist in dieser Phase genau das, was der Wuppertaler SV gerne wäre: eine gut funktionierende Mannschaft in der West-Gruppe! Moritz Montag traf zwar für den WSV (8.), aber in der Folge waren die Gäste kaltschnäuziger und trafen in fast 30-minütiger Unterzahl sogar noch zum 4:1-Endstand. Schalke II belegt mit 19 Punkten Rang drei, während Wuppertal um Neu-Trainer Hüzeyfe Dogan aktuell nicht über Rang 13 hinauskommt.

Wuppertaler SV – FC Schalke 04 II 1:4

Wuppertaler SV: Sebastian Patzler, Philipp Hanke, Moritz Montag, Nick Galle, Kevin Pytlik, Noah Salau (52. Roman Prokoph), Valdet Rama (46. Bastian Müller), Tobias Peitz (70. Marco Königs), Kevin Pires-Rodrigues, Marco Stiepermann (46. Kevin Hagemann), Serhat-Semih Güler - Trainer: Hüzeyfe Dogan

FC Schalke 04 II: Justin Heekeren, Julius Schell, Steven van der Sloot, Verthomy Schilo Boboy, Kerim Calhanoglu, Sidi Guessor Sané (61. Soichiro Kozuki), Andreas Ivan (65. David Ludwig Lelle), Tim Albutat, Daniel Kankam Kyerewaa (63. Elias Kurt), Joey Paul Müller, Rufat Dadashov (83. Tjark Lasse Scheller) - Trainer: Jakob Fimpel

Schiedsrichter: Thibaut Scheer (Essen) - Zuschauer: 1407

Tore: 1:0 Moritz Montag (8.), 1:1 Andreas Ivan (15.), 1:2 Steven van der Sloot (18.), 1:3 Daniel Kankam Kyerewaa (59.), 1:4 Soichiro Kozuki (87.)

Rot: Verthomy Schilo Boboy (64./FC Schalke 04 II/Hartes Foul)

________________

Nächste Wattenscheid-Pleite