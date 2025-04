Abbruch von D-Jugendspiel: Sportgericht fällt klares Urteil

Wiesbaden. Das Sportgericht des Hessischen Fußball-Verbands (HFV) hat Vorfälle im Rahmen des D-Jugendspiels zwischen der JSG Eltville/Rauenthal und dem SV Zeilsheim geahndet, das am 9. März nach Vorfällen kurz vor Spielschuss kein reguläres Ende gefunden hatte. Es gab Verdachtsmomente gegen drei Beteiligte aus dem Zeilsheimer Lager, die den Schiedsrichter tätlich angegangen sein sollen. Im Rahmen einer vierstündigen Verhandlung in Wiesbaden erging das Urteil, das eine einjährige Sperre und eine Geldstrafe beinhaltet. In Verbindung mit allen im Raum stehenden Vorwürfen war der Gastgeber-Verein komplett außen vor, ihr D-Jugendtrainer wurde als Zeuge gehört.