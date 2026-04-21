Abbruch überschattet Spieltag - Weißensee reißt Liga

– Foto: Frank Arlinghaus

Der 23. Spieltag der Bezirksliga Staffel 3 bringt enge Rennen an der Spitze, einen spektakulären Schlagabtausch bei Adler und einen Spielabbruch bei Teutonia II gegen Makkabi II. Im Tabellenkeller setzt Staaken II ein deutliches Zeichen, während Novi Pazar und Weißensee (kommt den Aufstiegsplätzen immer näher) wichtige Siege holen

SC Staaken 1919 II gewinnt deutlich mit 5:1 bei Brandenburg 03. Die Gäste gehen früh durch Erhan Bahceci in Führung, doch Dowall Benjamin gleicht für Brandenburg noch im ersten Durchgang aus. Kurz vor der Pause bringt Lars Kobus Staaken erneut nach vorn. Nach dem Seitenwechsel bauen Sheikh Musa Resho und Emre Yasar die Führung aus, ehe Olushi Frank Edu in der Schlussphase den Endstand herstellt..

BSV Victoria Friedrichshain geht gegen BSV Dersim II durch Finn Paschke in Führung. Nach dem Seitenwechsel gleicht Ümit Günaydin für Dersim aus. Kurz darauf bringt Owen Dima Dima die Gäste erneut nach vorn. In der Schlussphase sorgt Kenan Günaydin für den 3:1-Endstand.

Friedrichshagener SV behauptet die Tabellenführung mit einem 4:2-Auswärtssieg bei Einheit Pankow. Die Gäste starten stark und treffen durch Albrecht Leontin Piethe sowie Lennart Kröger früh zur Führung. Nach der Pause erhöhen Nils Lütke und Finn Hujer weiter. Pankow kommt erst spät durch zwei Treffer von Simon Zeiter zurück, kann die Niederlage aber nicht mehr verhindern.

SSC Teutonia 99 II liegt gegen TuS Makkabi II durch Treffer von Gerard Thönnes und Pascal-Joel Kundmüller in Führung, doch die Partie wird noch vor dem Ende abgebrochen. Hintergrund ist eine antisemitische Beleidigung, die das Spiel überschattet und sportlich in den Hintergrund rückt (FuPa Berlin berichtet)

SV Adler Berlin gewinnt ein torreiches Spiel mit 5:4 gegen BSC Rehberge. Die Gäste gehen früh durch Madjou Barry in Führung. Adler gleicht durch Kiyam Parlak aus und geht noch vor der Pause erneut durch Parlak in Führung. Nach dem Seitenwechsel baut Adler den Vorsprung durch Metin Gürbüz und Can Gürbüz weiter aus. Rehberge kommt durch Ahmet Cetin und Dustin Rusher noch einmal heran, ehe Eren Küc für Adler trifft. In der Nachspielzeit verkürzt Devran Karasu noch, doch Adler bringt den knappen Sieg über die Zeit.

FC Novi Pazar feiert einen souveränen 4:0-Erfolg gegen Köpenicker FC II. Evans Chidi Eze eröffnet den Torreigen, danach trifft Chinedu Vincent Eberechukwu. Mohammad Nour Ahmadi erzielt zwei weitere Treffer und sorgt für den klaren Heimsieg.

Weißenseer FC setzt sich knapp mit 1:0 bei Concordia Britz durch. Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte entscheidet Lio Thieme die Partie im zweiten Durchgang und hält Weißensee im Rennen um die Spitze.

Meteor II (25 Punkte) bewegt sich im unteren Mittelfeld und braucht noch Punkte für den Klassenerhalt. Spandau (35 Punkte) spielt eine stabile Saison und will sich oben festsetzen. Ein Duell mit Vorteilen für die Gäste.

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