Abbruch überschattet Spieltag – Neuhof dominiert, Verfolger patzen Zwischen sportlicher Klarheit und dramatischem Zwischenfall prägt der 20. Spieltag das Tabellenbild von FD · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

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Der 20. Spieltag der Bezirksliga Hannover 4 wurde von einem Spielabbruch im Spitzenspiel zwischen BW Neuhof und TuS Hasede überschattet. Während Neuhof die Partie bis zum Abbruch klar dominierte, kam es in den übrigen Begegnungen zu mehreren engen Resultaten und überraschenden Punktverlusten im oberen Tabellendrittel.

Das Topspiel entwickelte sich sportlich früh zu einer klaren Angelegenheit für den Tabellenführer. Neuhof führte bereits zur Pause deutlich und lag auch in der zweiten Halbzeit klar vorne, ehe eine schwere Verletzung des Torhüters zum Abbruch führte. Hasedes Trainer Milano Werner beschrieb den Vorfall: „In der Situation stößt er dann mit seiner Stirn gegen die Außenseite des Knies von meinem Stürmer.“ Der Torwart konnte zunächst weiterspielen, ging jedoch kurz darauf erneut zu Boden. „Während der Behandlungsphase ist er dann auch zwei- bis dreimal weggetreten. Dann haben wir sofort den Krankenwagen gerufen.“

Sportlich war die Partie zu diesem Zeitpunkt bereits entschieden. „Wir haben einfach einen völlig gebrauchten Tag erwischt, sind gar nicht reingekommen ins Spiel“, erklärte Werner. „Neuhof hat hochverdient geführt, sie waren uns in allen Bereichen überlegen.“ Hasede sprach sich für einen Abbruch und eine Wertung zugunsten der Gastgeber aus. „Neuhof hat das Ding einfach sportlich hergezogen. Wir haben erklärt, dass wir mit der 5:0-Wertung einverstanden sind.“

Ambergau ließ im Aufstiegsrennen Punkte liegen. Gegen den abstiegsgefährdeten TSV Lenne kam die Mannschaft nicht über ein 2:2 hinaus. Lenne zeigte sich effektiv und ging in Führung, Ambergau glich vor der Pause aus. Auch nach dem Seitenwechsel blieb die Partie offen. Lenne ging erneut in Führung, ehe Ivan Hasso kurz vor Schluss den Ausgleich für die Gastgeber erzielte. Für Ambergau ist das Remis ein Rückschlag im Kampf um die oberen Plätze.

Eintracht Afferde bestätigte seine stabile Form und setzte sich knapp gegen Türk Gücü Hildesheim durch. Nach einem Rückstand drehte die Mannschaft die Partie in der zweiten Halbzeit. Jonas Kraus erzielte den Ausgleich, ehe Aaron Oefler den Siegtreffer markierte. Afferde festigt damit seine Position im oberen Mittelfeld, während Türk Gücü weiter im Tabellenkeller verbleibt.

Schliekum sicherte sich einen wichtigen Auswärtssieg und bleibt in Schlagdistanz zur Spitzengruppe. Die Gäste profitierten zunächst von einem Eigentor und bauten ihre Führung im zweiten Durchgang aus. Himmelsthür gelang in der Schlussphase lediglich noch der Anschlusstreffer. Für die Gastgeber bleibt die Lage im Tabellenkeller angespannt.

Im Duell zweier Topteams trennten sich Pyrmont und Alfeld mit einem torreichen Unentschieden. Alfeld erwischte den besseren Start und ging früh mit 2:0 in Führung. Pyrmont reagierte schnell und glich innerhalb weniger Minuten aus. Nach einer erneuten Führung der Gäste stellte Hannibal in der zweiten Halbzeit den Endstand her. Beide Teams bleiben damit im oberen Tabellenbereich, verpassen jedoch einen möglichen Sprung nach vorne.

MTV Almstedt gelang ein wichtiger Auswärtssieg in Harsum. Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit nutzten die Gäste ihre Chancen konsequenter. Leo Wennigsen-Heipke traf doppelt und entschied die Partie zugunsten von Almstedt. Harsum verpasst es damit, weiter Druck auf die Spitzengruppe auszuüben.