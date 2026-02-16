Abbruch, Sturmlauf der SpVgg Renningen, Ensingen mit 3 Platzverweisen

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Enz/Murr war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.
Kreisliga A1:
SKV Eglosheim – FSV Oßweil 4:3
Was für ein nervenaufreibender Krimi in Eglosheim! Flakron Shabani war der gefeierte Mann des Tages in einer Partie, die an Dramatik kaum zu überbieten war. Die Hausherren legten durch Shabani (21.) und Bayram Özaslan (43.) vor, doch Oßweil kämpfte sich mit unbändigem Willen durch Tim Heim (54.) und Hendrik Remus (75.) zurück. In einer hochemotionalen Schlussphase überschlugen sich die Ereignisse: Erneut Shabani (84.) brachte Eglosheim in Front, bevor Dustin Bölzle (88.) für den erneuten Ausgleich sorgte. Den Schlusspunkt zum Heimsieg setzte Shabani (90.) mit seinem dritten Treffer in der allerletzten Minute. Ein packender Schlagabtausch, der die Zuschauer völlig in seinen Bann zog.
SV Salamander Kornwestheim II – GSV Erdmannhausen 2:5
Ein torreiches Spektakel mit viel Offensivgeist! Zunächst jubelten die Gastgeber durch Stefano Nicolazzo (22.), doch Erdmannhausen zeigte eine beeindruckende Reaktion. Kevin Redieß (33.) und Luca Heusel (45.+3) wendeten noch vor der Pause das Blatt. Mit großer Spielfreude bauten Arnel Talic (52.) und Moritz Rath (65.) die Führung aus. Zwar keimte nach dem Anschluss von Dennis Bechthold (70.) kurzzeitig Hoffnung bei Kornwestheim auf, doch Luca Heusel (89.) machte kurz vor dem Ende mit seinem zweiten Tor alles klar. Ein leidenschaftlicher Auftritt der Gäste, die ihre Chancen eiskalt nutzten.
TSV Asperg – SG Hochberg/Hochdorf 0:2
In einem intensiven Duell behielten die Gäste der SG Hochberg/Hochdorf die Nerven. Lukas Winter (28.) brachte sein Team in der ersten Halbzeit in Führung und sorgte für großen Jubel im Gästeblock. Asperg versuchte in der Folge mit viel Herz und Einsatz den Ausgleich zu erzwingen, doch die Abwehr der SG stand stabil. Die endgültige Entscheidung in dieser hart umkämpften Partie fiel erst kurz vor dem Abpfiff, als Moritz Lange (86.) den Ball zum Endstand im Netz versenkte. Ein Nachmittag voller Kampfgeist und purer Erleichterung bei den Gästen.
VfB Neckarrems 1913 – VfB Tamm 5:1
Ein wahrer Offensiv-Wirbelsturm in Neckarrems! Paul Pommerenke erwischte einen Traumstart und traf bereits in der ersten Spielminute zur Führung. Die Hausherren spielten sich in einen Rausch und erhöhten durch die Treffer von Asim Aktelligül (40.) und Adem Aktelligül (44.) noch vor dem Seitenwechsel. Auch nach der Pause blieb Pommerenke (49., 66.) der überragende Akteur und schraubte das Ergebnis mit seinen Toren zwei und drei in die Höhe. Der zwischenzeitliche Ehrentreffer von Alen Pasic (52.) konnte die Spielfreude der Neckaremser nicht trüben. Eine Demonstration voller Entschlossenheit und Torhunger.
GSV Höpfigheim – Türk. SC Kornwestheim abgesagt
Das Spiel wurde abgesagt.
GSV Pleidelsheim II – TSV Affalterbach 0:3
Ein fulminanter Blitzstart legte in Pleidelsheim den Grundstein für den Erfolg der Gäste. Innerhalb von nur elf Minuten sorgten Jannik Stephan (5.), Giuseppe Lovaglio (8.) und Diego Almeida Neves (11.) für eine komfortable Führung und versetzten die mitgereisten Anhänger in helle Begeisterung. Affalterbach verteidigte diesen Vorsprung im weiteren Verlauf mit großer Leidenschaft und ließ die Angriffsbemühungen der Hausherren ins Leere laufen. Ein Nachmittag, der durch eine hochemotionale Anfangsphase entschieden wurde.
TSV 1899 Benningen – TSV Grünbühl 1:4
Grünbühl präsentierte sich in Benningen in Torlaune und zeigte von Beginn an großen Siegeswillen. Noel Beller (17.) und Tom Staack (21.) brachten die Gäste früh auf Kurs, ehe Robin Fleischmann (25.) für die Heimelf verkürzte und neue Hoffnung weckte. Doch nach dem Seitenwechsel schlug Grünbühl eiskalt zurück: Aldin Beganovic (53.) und Tomo Lovric (56.) sorgten mit einem Doppelschlag für die Entscheidung. Ein leidenschaftlicher Auftritt der Gäste, die dieses Duell durch ihre Entschlossenheit vor dem Tor für sich entschieden.
Kreisliga A2:
TSV Münchingen II – Drita Kosova Kornwestheim 0:1
Ein intensiver Fight, bei dem ein einziger Moment über Sieg und Niederlage entschied. Die Gäste aus Kornwestheim zeigten sich nervenstark, als Elvis Gashi in der 26. Minute zum Foulelfmeter antrat und den Ball zur Führung im Netz versenkte. Münchingen warf in der Folge alles nach vorne und kämpfte leidenschaftlich um den Anschluss, doch die Defensive von Drita hielt dem Druck bis zum Schlusspfiff stand. Ein hochemotionaler Auswärtssieg, der durch pure Entschlossenheit errungen wurde.
SV Leonberg/Eltingen II – KSV Renningen 5:1
Was für ein furioser Start in Leonberg! Die Hausherren brannten ein wahres Feuerwerk ab und schockten die Gäste durch einen schnellen Doppelschlag von Orhan Tekin (4.) und Gabrijel Kolar (5.). Tekin legte noch vor der Pause nach (34.), ehe Mehmet Semsettin Erdogan per Foulelfmeter (44.) für Renninger Hoffnung sorgte. In einer spannungsgeladenen Schlussphase machten Dimitrios Wacker (87.) und erneut Kolar (90.) den Sack endgültig zu. Ein Nachmittag voller Spielfreude, der die Heimfans in helle Begeisterung versetzte.
TSV Flacht – SKV Rutesheim U23 abgesagt
Das Spiel wurde abgesagt.
TSF Ditzingen – SV Gebersheim 3:0
Ein packendes Duell, das erst in der zweiten Halbzeit so richtig Fahrt aufnahm. Noah Ihlenfeld erlöste die Anhänger in Ditzingen mit seinem Treffer in der 54. Minute und sorgte für eine hochemotionale Atmosphäre auf den Rängen. Gebersheim versuchte alles, um den Ausgleich zu erzwingen, doch in einer dramatischen Nachspielzeit schlugen die Hausherren eiskalt zurück. Burak Belkaya (90.+5) und Moritz Güttler (90.+8) sorgten mit ihren späten Toren für einen fulminanten Abschluss und ließen den Jubel in den Himmel steigen.
Spvgg Warmbronn – TSV Höfingen 0:1
Ein echtes Geduldsspiel, das von taktischer Disziplin und großem Kampfgeist geprägt war. In einer Partie, in der um jeden Zentimeter Rasen gefightet wurde, bewies Raffaele Di Muccio in der 24. Minute den nötigen Torinstinkt und brachte Höfingen in Führung. Warmbronn stemmte sich mit viel Herz gegen die drohende Niederlage, doch die Gäste brachten den knappen Vorsprung mit Leidenschaft über die Zeit. Ein knapper Erfolg, der durch puren Siegeswillen gesichert wurde.
TV Möglingen – TSV Heimerdingen 1910 II 1:3
Ein turbulenter Schlagabtausch, der von der ersten Minute an elektrisierte. Alexander Leitz (9.) brachte Heimerdingen früh in Front, doch Möglingen antwortete postwendend durch den Ausgleich von Leon von Bank (13.). Lange blieb die Partie völlig offen, bis die Schlussphase die Entscheidung brachte. Hakan Tepegöz wurde zum gefeierten Mann des Abends, indem er erst in der 82. Minute zur Führung traf und nur drei Minuten später einen Foulelfmeter (85.) sicher verwandelte. Ein emotionaler Endspurt, der den Gästen den Sieg bescherte.
SpVgg Renningen – FC Gerlingen 9:0
Ein wahrer Sturmlauf, der in Renningen für ungläubiges Staunen sorgte! Schon in der ersten Minute eröffnete Quentin Klett den Torreigen. Die Hausherren spielten sich in einen regelrechten Rausch: Cedric Wurmbrand (13.), Julius Böhler (24.) und Oliver Schüle (43.) sorgten schon vor der Pause für klare Verhältnisse. Auch nach dem Wechsel blieb der Hunger ungebrochen. Klett (47.), Aaron Berhalter (52.), erneut Schüle (57.), Alim Kerim Göler (60.) und schließlich Leon Kottucz (87.) schraubten das Ergebnis in schwindelerregende Höhen. Ein Nachmittag voller Offensivpower und grenzenloser Spielfreude.
Kreisliga A3:
FC Mezopotamya Bietigheim – TSV Ensingen 8:3
Ein völlig verrückter Fußballnachmittag in Bietigheim, der die 90 Zuschauer fassungslos zurückließ! Die Gäste aus Ensingen erwischten einen Traumstart und gingen durch Nicholas Coledan (8.) und Max Lohfink (31.) mit 0:2 in Führung. Doch Mezopotamya bewies enorme Moral und glich noch vor der Pause durch Maximo Sezgi (43.) und Ozan Kalkan (45.) aus. In der zweiten Halbzeit überschlugen sich die Ereignisse: Emre Demirtas (55., 71.) brachte die Hausherren in Front, während Ensingen durch eine Gelb-Rote Karte für Jens Fischer (60.) und zwei glatte Rote Karten für Norman Werner (73.) und Steffen Roßmann (74.) dezimiert wurde. Trotz der Unterzahl kam Ensingen durch Nick Heckele (74.) zum 4:3-Anschluss. In einer hitzigen und hochemotionalen Schlussphase brachen bei den Gästen alle Dämme: Erneut Demirtas (89., 94.), Guliano Granda Willar (90.+2) und Adnan Ali (90.+6) schraubten das Ergebnis in der Nachspielzeit auf 8:3. Ein turbulentes Spiel voller Leidenschaft und dramatischer Wendungen.
TSV Bönnigheim – SV Horrheim abgebrochen
Das Spiel wurde abgebrochen. Nähere Infos dazu gibt es hier.
Spvgg Bissingen – SGM Riexingen 2:2
Ein packendes Duell, das erst in der Schlussphase seinen emotionalen Höhepunkt erreichte. Die Spvgg Bissingen schien lange Zeit auf der Siegerstraße, nachdem Bilal Bitmez (30.) und Giuseppe Giordano (54.) für eine vermeintlich komfortable Führung gesorgt hatten. Doch die SGM Riexingen gab sich niemals auf und mobilisierte in der Endphase alle Kräfte. David Follak (78.) markierte den Anschluss und entfachte eine leidenschaftliche Schlussoffensive, die in der 85. Minute durch den Ausgleich von Mike Renier gekrönt wurde. Ein packender Schlagabtausch, der von unbändigem Kampfgeist und großer Spannung geprägt war.
FV Kirchheim – SG Hohenhaslach/Freudental 3:2
Ein Blitzstart der Extraklasse versetzte die Kirchheimer Fans früh in helle Aufregung. Innerhalb von nur acht Minuten sorgten Leon Vogel (10.) und ein Doppelschlag von Maximillian Steiner (12., 18.) für eine fulminante 3:0-Führung. Doch die SG Hohenhaslach/Freudental bewies großen Charakter und kämpfte sich mit viel Herz zurück in die Begegnung. Adrian Kurz (35.) verkürzte noch vor dem Wechsel, und als ein Eigentor (64.) den Anschluss zum 3:2 herstellte, zitterte die gesamte Anlage. Mit großer Leidenschaft verteidigte Kirchheim den knappen Vorsprung bis zum Schlusspfiff. Ein hochemotionaler Nachmittag voller Intensität.
SV Hellas Bietigheim – TSV Kleinglattbach 4:2
Hellas Bietigheim zeigte von Beginn an eine entschlossene Leistung und setzte die Gäste früh unter Druck. Dani Da Silva (22.) eröffnete den Torreigen, bevor Bashkim Susuri mit einem Doppelschlag (23., 37.) für klare Verhältnisse und großen Jubel auf den Rängen sorgte. Zeki Beldek (40.) verkürzte zwar noch vor der Pause, doch Souren Kosejian (55.) stellte den alten Abstand wieder her. In der Nachspielzeit gelang Silas Knodel (90.+2) lediglich noch Ergebniskosmetik. Ein leidenschaftlicher Auftritt der Hausherren, die durch Spielfreude und Entschlossenheit überzeugten.
