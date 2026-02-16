Abbruch, Sturmlauf der SpVgg Renningen, Ensingen mit 3 Platzverweisen

Was für ein nervenaufreibender Krimi in Eglosheim! Flakron Shabani war der gefeierte Mann des Tages in einer Partie, die an Dramatik kaum zu überbieten war. Die Hausherren legten durch Shabani (21.) und Bayram Özaslan (43.) vor, doch Oßweil kämpfte sich mit unbändigem Willen durch Tim Heim (54.) und Hendrik Remus (75.) zurück. In einer hochemotionalen Schlussphase überschlugen sich die Ereignisse: Erneut Shabani (84.) brachte Eglosheim in Front, bevor Dustin Bölzle (88.) für den erneuten Ausgleich sorgte. Den Schlusspunkt zum Heimsieg setzte Shabani (90.) mit seinem dritten Treffer in der allerletzten Minute. Ein packender Schlagabtausch, der die Zuschauer völlig in seinen Bann zog.

Ein torreiches Spektakel mit viel Offensivgeist! Zunächst jubelten die Gastgeber durch Stefano Nicolazzo (22.), doch Erdmannhausen zeigte eine beeindruckende Reaktion. Kevin Redieß (33.) und Luca Heusel (45.+3) wendeten noch vor der Pause das Blatt. Mit großer Spielfreude bauten Arnel Talic (52.) und Moritz Rath (65.) die Führung aus. Zwar keimte nach dem Anschluss von Dennis Bechthold (70.) kurzzeitig Hoffnung bei Kornwestheim auf, doch Luca Heusel (89.) machte kurz vor dem Ende mit seinem zweiten Tor alles klar. Ein leidenschaftlicher Auftritt der Gäste, die ihre Chancen eiskalt nutzten.

TSV Asperg – SG Hochberg/Hochdorf 0:2

In einem intensiven Duell behielten die Gäste der SG Hochberg/Hochdorf die Nerven. Lukas Winter (28.) brachte sein Team in der ersten Halbzeit in Führung und sorgte für großen Jubel im Gästeblock. Asperg versuchte in der Folge mit viel Herz und Einsatz den Ausgleich zu erzwingen, doch die Abwehr der SG stand stabil. Die endgültige Entscheidung in dieser hart umkämpften Partie fiel erst kurz vor dem Abpfiff, als Moritz Lange (86.) den Ball zum Endstand im Netz versenkte. Ein Nachmittag voller Kampfgeist und purer Erleichterung bei den Gästen.

VfB Neckarrems 1913 – VfB Tamm 5:1

Ein wahrer Offensiv-Wirbelsturm in Neckarrems! Paul Pommerenke erwischte einen Traumstart und traf bereits in der ersten Spielminute zur Führung. Die Hausherren spielten sich in einen Rausch und erhöhten durch die Treffer von Asim Aktelligül (40.) und Adem Aktelligül (44.) noch vor dem Seitenwechsel. Auch nach der Pause blieb Pommerenke (49., 66.) der überragende Akteur und schraubte das Ergebnis mit seinen Toren zwei und drei in die Höhe. Der zwischenzeitliche Ehrentreffer von Alen Pasic (52.) konnte die Spielfreude der Neckaremser nicht trüben. Eine Demonstration voller Entschlossenheit und Torhunger.

GSV Höpfigheim – Türk. SC Kornwestheim abgesagt

Das Spiel wurde abgesagt.

GSV Pleidelsheim II – TSV Affalterbach 0:3

Ein fulminanter Blitzstart legte in Pleidelsheim den Grundstein für den Erfolg der Gäste. Innerhalb von nur elf Minuten sorgten Jannik Stephan (5.), Giuseppe Lovaglio (8.) und Diego Almeida Neves (11.) für eine komfortable Führung und versetzten die mitgereisten Anhänger in helle Begeisterung. Affalterbach verteidigte diesen Vorsprung im weiteren Verlauf mit großer Leidenschaft und ließ die Angriffsbemühungen der Hausherren ins Leere laufen. Ein Nachmittag, der durch eine hochemotionale Anfangsphase entschieden wurde.

TSV 1899 Benningen – TSV Grünbühl 1:4

Grünbühl präsentierte sich in Benningen in Torlaune und zeigte von Beginn an großen Siegeswillen. Noel Beller (17.) und Tom Staack (21.) brachten die Gäste früh auf Kurs, ehe Robin Fleischmann (25.) für die Heimelf verkürzte und neue Hoffnung weckte. Doch nach dem Seitenwechsel schlug Grünbühl eiskalt zurück: Aldin Beganovic (53.) und Tomo Lovric (56.) sorgten mit einem Doppelschlag für die Entscheidung. Ein leidenschaftlicher Auftritt der Gäste, die dieses Duell durch ihre Entschlossenheit vor dem Tor für sich entschieden.