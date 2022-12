Abbruch oder nicht? In der Grauzone Schiedsrichter sehen sich nach Spielabbrüchen von der Sportjustiz oft im Regen stehen lassen

Hintergrund ist, dass das Fußballspiel zwischen der TSG Pfeddersheim II und Ataspor Worms nach Urteil der Sportrichter wiederholt werden muss. Sie befanden, dass der Unparteiische die A-Klassen-Partie zu Unrecht vorzeitig beendet habe. Die aggressive Stimmung gegen ihn, die Bedrohungen durch Anhänger Ataspors, die Angst, die er verspürte - all das rechtfertigte nicht seine Entscheidung, die Begegnung abzubrechen.

Wann sind die Mittel für den Abbruch ausgeschöpft?

Im Lager der Schiedsrichter löste das Urteil Unverständnis aus. "Nach unserer Wahrnehmung entscheidet die Gebietsspruchkammer oft pro Vereine", reflektiert Speier. Der Westhofener fordert für die Zukunft eine klare Definition dessen, was ein Referee unternommen haben muss, ehe er ein Spiel abbricht. Andernfalls sei das weiterhin eine Grauzone, kaschiert unter der Floskel, der Schiedsrichter habe nicht alles getan, um das Spiel ordentlich zu Ende zu bringen.

Es brauche Aufklärung durch die Juristen. Ein Ansatz, mit dem er bei den Sportrichtern der Gebietsspruchkammer auf Gehör stieß. Februar oder März wird ein Sportrichter an einer Pflichtsitzung der Schiedsrichtervereinigung Alzey-Worms teilnehmen. Zu dem Austausch plant Speier auch Klassenleiter einzuladen. Einfach, um ins Gespräch zu kommen und Verständnis für die Positionen zu wecken.

Sportjuristen drohen sich zu entfremden

Vor allem die Sportjuristen und die Schiedsrichter, alle gemeinsam unter dem Dach des Südwestdeutschen Fußball-Verbands, drohen sich zu entfremden. Indikator dafür: Heinz Krollmann. Der Gensinger ist Schiedsrichter-Obmann des Fußball-Kreises Mainz-Bingen. Er ist aber auch als Schiedsrichter-Sachverständiger bei allen Verhandlungen der Gebietsspruchkammer Rheinhessen dabei, in denen es um Angelegenheiten geht, an denen die Referees beteiligt sind. Dieses Mandat hat er vor wenigen Tagen niedergelegt. Aus Unverständnis über Urteile, die den berechtigten Interessen seiner Klientel widersprechen, wie er sagte.

Das Fass zum Überlaufen brachte die Verhandlung des Pfeddersheimer Spielabbruchs. Laut Krollmann sagte der über Video zugeschaltete betroffene Schiedsrichter, er habe Angst gehabt, weil sich die Lage vor Ort dramatisch zuspitzte. Angst aber sei keine Kategorie von sportrechtlicher Relevanz, habe die Spruchkammer festgestellt. Und "Schiedsrichter kein Freiwild", kommentierte Krollmann für sich und zog mit dem Rücktritt seine persönliche Konsequenz draus.

Zwischenzeitlich warf Krollmann in seiner Enttäuschung die Anregung in Raum, dass die Schiedsrichter an einem Wochenende tatsächlich einmal streiken sollten (wir berichteten). Davon nimmt er inzwischen Abstand. Auch weil er weiß, dass dies keine Lösung ist. Dass Schiedsrichter durch die Sportjustiz stärker vor (auch verbalen) Übergriffen von Fußballern und Fans geschützt werden müssen, hält er indes für alternativlos. Und zwar proaktiv und nicht erst dann, wenn der Schaden nachweislich eingetreten ist. Andernfalls dürfe sich der Fußball nicht wundern, wenn es immer weniger Menschen gebe, die das Amt des Referees übernehmen möchten.

Gute Lösung nach Eklat von Rüssingen

Es wäre nicht das erste Mal, dass sich Fußballer, Schiedsrichter, Vereins- und Verbandsfunktionäre im Dialog auf einen besseren Umgang untereinander verständigten. Vorausgegangen war unter anderem der Eklat beim Verbandspokal-Halbfinale in Rüssingen 2019 zwischen TuS und Alemannia Waldalgesheim. Der Referee brach die Begegnung nach 38 Minuten wegen einer Prügelattacke gegen seinen Assistenten ab. TuS Rüssingen wurde eine massive Strafe auferlegt. In der weiteren Aufarbeitung solcher Übergriffe sicherten die Klubs zu, den obligatorischen Ordnerdienst zum Schutz der Referees ernster zu nehmen. Diese Maßnahme, so die Einschätzung von Heinz Krollmann, habe zumindest öfter schon positive Wirkung gehabt.

Trotzdem gibt es immer noch Spielabbrüche. Und die in den vergangenen Wochen - gefühlt - gehäuft. Im Lager der Referees sieht man die Sportrichter mit in der Verantwortung dafür.