Abbruch, Nicht-Antritt und ein Spitzenreiter mit Mühe

So läuft Spieltag 12

Zwei klare Angelegenheiten waren die Halloween-Spiele in der Kreisliga A. Sowohl der TuS Gerresheim als auch Türkgücü Ratingen fuhren klare Erfolge ein. Beim Schlusslicht SC West kamen die Gerresheimer zu einem ungefährdeten 4:0-Sieg. Ein Doppelpack von Alexander Nour kurz vor der Pause stellte die Weichen auf Sieg (40./45.), nach dem Seitenwechsel legte Akom Kevin Twum-Barimah ebenfalls doppelt nach und markierte in der Schlussphase den Endstand (83./88.).

Mit einem Dreierpack hatte Samed Yesil großen Anteil am 6:1-Kantersieg von Türkgücü bei der DJK Tusa. Schon nach 13 Minuten netzte er zum ersten Mal ein, Emre Rüstü Tokat sorgte wenig später für das 2:0 (17.), Mahmut Karaca nach 27 Zeigerumdrehungen für die Vorentscheidung. Als Yesil wenig später noch das 4:0 nachlegte, war die Messe gelesen (33.). Zwar konnte Tusa zwischenzeitlich noch das 1:4 erzielen, doch Ratingen ließ sich davon nicht beeindrucken und spielte weiter nach vorn. Yesil (67.) und Samuel Kauter sorgten für den Endstand (90.).

Diese Spiele gibt es am Sonntag

Ein Spieltag der noch nachhallen wird, endete am Sonntagnachmittag. Während der TSV Urdenbach bereits zum zweiten Mal in der laufenden Saison nicht antrat (die Partie bei den Sportfreunden Gerresheim wurde mit 2:0 für die Gastgeber gewertet), fand die Partie zwischen Schwarz-Weiß Düsseldorf und dem FC Bosporus kein Ende. Kurz vor dem Ende beendete der Schiedsrichter das Spiel nach einer Rudelbildung und Roten Karten gegen das Trainergespann und einen Spieler des FCB.

Gespielt wurde aber auch noch. Tabellenführer SC Unterbach tat sich beim SV Wersten unerwartet schwer, setzte sich nach Rückstand aber noch mit 2:1 durch. Michael Kijach (36.) und Mohamed Boussollami (83.) trafen für den SCU. Den Anschluss an die Spitze hat der VfL Benrath nach der 2:3-Niederlage beim KSC Tesla verloren.

Das sind die nächsten Spieltage

13. Spieltag

Fr., 07.11.25 19:30 Uhr SC Düsseldorf-West - SV Wersten 04

So., 09.11.25 13:00 Uhr Rot-Weiß Lintorf - SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf

So., 09.11.25 15:00 Uhr TuS Gerresheim - AC Italia Hilden

So., 09.11.25 15:00 Uhr TSV Urdenbach - FC Büderich II

So., 09.11.25 15:00 Uhr FC Bosporus Düsseldorf - DJK Tusa 06 Düsseldorf

So., 09.11.25 15:15 Uhr ASV Tiefenbroich - DSC 99 Düsseldorf II

So., 09.11.25 15:30 Uhr Türkgücü Ratingen - SP.-VG. Hilden 05/06

So., 09.11.25 15:30 Uhr SC Unterbach - KSC Tesla 07

So., 09.11.25 15:30 Uhr VfL Benrath - Sportfreunde Gerresheim



14. Spieltag

So., 16.11.25 13:00 Uhr FC Büderich II - VfL Benrath

So., 16.11.25 15:00 Uhr KSC Tesla 07 - SC Düsseldorf-West

So., 16.11.25 15:00 Uhr AC Italia Hilden - Türkgücü Ratingen

So., 16.11.25 15:15 Uhr SV Wersten 04 - TuS Gerresheim

So., 16.11.25 15:30 Uhr SP.-VG. Hilden 05/06 - FC Bosporus Düsseldorf

So., 16.11.25 15:30 Uhr DJK Tusa 06 Düsseldorf - Rot-Weiß Lintorf

So., 16.11.25 15:30 Uhr SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf - ASV Tiefenbroich

So., 16.11.25 15:30 Uhr DSC 99 Düsseldorf II - TSV Urdenbach

So., 16.11.25 15:30 Uhr Sportfreunde Gerresheim - SC Unterbach