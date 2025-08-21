Abbruch nach schwerer Verletzung: SG Hohenstein bestraft

Heidenrod/Hohenstein. Die schwere Verletzung von Patrick Schaab, Fußballer aus den Reihen des A-Ligisten SG Hohenstein, warf einen Schatten auf das Auftaktspiel der SG am 3. August beim TuS Kemel. Erlitten in der 25. Minute beim Stand von 1:1. Im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass Patrick Schaab schwere Verletzungen im betroffenen Knie davongetragen hat. Die Partie wurde seinerzeit nicht mehr fortgeführt.

Was jetzt zu einem Einzelrichterurteil durch Siegfried Heidenreich (GSV Born) geführt hat. Mit der Entscheidung, dass die Partie mit 3:0 für Kemel gewertet wird und die SG Hohenstein als Abbruch-Verursacher eines leichten Falls mit der Mindestgeldstrafe von 100 Euro belegt wurde. Ausschlaggebend war für Siegfried Heidenreich der Sonderbericht des Schiedsrichters. „Der Schiedsrichter und die Kemeler wollten weiterspielen, die SG Hohenstein nicht“, bringt der Einzelrichter den Inhalt auf eine kurze Formel.

Die SG Hohenstein hat das Urteil akzeptiert, das damit rechtskräftig ist. Aber nachvollziehen kann sie die Entscheidung nicht, was im Statement von Lukas Bachmann aus dem Hohensteiner Spielausschuss-Team klar zum Ausdruck kommt. Für den TuS Kemel äußert sich der stellvertretende Vorsitzende Patrick Mergner.