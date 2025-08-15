 2025-08-14T11:39:53.462Z

Sebastian Frey (am Ball) verletzte sich am Donnerstag beim Spiel in Ebernburg schwerwiegend.
Sebastian Frey (am Ball) verletzte sich am Donnerstag beim Spiel in Ebernburg schwerwiegend. – Foto: Sebastian Bohr

Abbruch nach schwerer Verletzung in Ebernburg

Gräfenbachtal-Spieler Frey mit doppelter Fraktur in der 90. Minute +++ Wertung ungewiss

Bad Kreuznach / Ebernburg. Das A-Klassen-Duell zwischen dem FC Bavaria Ebernburg und der SG Gräfenbachtal endete am Donnerstagabend nicht mit einem Schlusspfiff, sondern mit einem Schockmoment und einem vorzeitigen Abbruch. Kurz vor Ende der regulären Spielzeit – es waren noch 25 Sekunden zu spielen, obendrein waren noch zwei Minuten Nachspielzeit aufgrund einer Trinkpause eingeplant – verletzte sich SG-Abwehrspieler Sebastian Frey schwer.

„Sebastian wollte den Gegner circa 25 Meter vor unserem Tor am Angriff hindern, ist im Rasen hängen geblieben und sein Fuß hat sich dabei quasi einmal um die eigene Achse gedreht“, schilderte Gräfenbachtals Trainer Heiko Meisenheimer die Szene. Die Diagnose: Schien- und Wadenbeinbruch, Operation erfolgt am Montag.

Kein Flutlicht vorhanden

Das Spiel sei sofort unterbrochen worden, doch an eine Fortsetzung sei nicht zu denken gewesen. Nach Angaben von FC-Spielertrainer Benjamin Groß sei circa eine Stunde vergangen, bis Frey letztlich abtransportiert worden sei. Zu diesem Zeitpunkt war es bereits dunkel – auf dem Rasenplatz in Ebernburg gibt es kein Flutlicht. „Es war direkt klar, bis Sebastian vom Platz runter ist, dauert es zu lange, um unter akzeptablen Lichtverhältnissen weiterzuspielen“, bestätigte Meisenheimer.

Die Entscheidung zum Abbruch fiel gemeinsam – beide Teams und der Schiedsrichter waren sich einig. „Natürlich wären wir gerne noch auf die drei Punkte in den Schlusssequenzen gegangen, aber wir waren von der Verletzung auch echt betroffen“, sagte Meisenheimer. Groß entgegnete: „Wir hätten uns auch keinen Vorteil daraus ergaunern wollen, dass Gräfenbachtal eventuell nicht mehr hätte wechseln können oder einige Spieler vielleicht nicht wirklich bereit gewesen wären weiterzumachen - ein SG-Akteur war auch kreidebleich.“

Sportlich stand es 1:1-Unentschieden in der Partie, die extra wegen des Jahrmarkts am Wochenende auf den Donnerstag vorverlegt wurde. In der 40. Minute hatte eine missglückte Kopfball-Rückgabe von Jelle Ackermann die Gäste per Eigentor in Führung gebracht. Nach dem Seitenwechsel glich Edgar Schneider mit einem sehenswerten Fallrückzieher (60.) für die Hausherren aus. „Wir waren spielbestimmend und wollten zu Hause die drei Punkte unbedingt holen, allerdings um den Strafraum des Gegners häufig zu ungenau“, bilanzierte Groß.

Spielwertung obliegt der Gebietsspruchkammer Nahe

Wie die Partie nun gewertet wird, entscheidet die Gebietsspruchkammer Nahe des SWFV. Sowohl ein Wiederholungsspiel als auch eine 1:1-Wertung stehen im Raum. „Wir akzeptieren jede Entscheidung und werden keinen Einspruch einlegen“, stellte Meisenheimer klar. Auch Groß betonte, dass beide Teams gerne um den Sieg gespielt hätten, nun aber zunächst die Genesung von Sebastian Frey im Vordergrund stehe.

