Abbruch nach schwerer Verletzung in Ebernburg

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung.

„Sebastian wollte den Gegner circa 25 Meter vor unserem Tor am Angriff hindern, ist im Rasen hängen geblieben und sein Fuß hat sich dabei quasi einmal um die eigene Achse gedreht“, schilderte Gräfenbachtals Trainer Heiko Meisenheimer die Szene. Die Diagnose: Schien- und Wadenbeinbruch, Operation erfolgt am Montag.

Kein Flutlicht vorhanden

Das Spiel sei sofort unterbrochen worden, doch an eine Fortsetzung sei nicht zu denken gewesen. Nach Angaben von FC-Spielertrainer Benjamin Groß sei circa eine Stunde vergangen, bis Frey letztlich abtransportiert worden sei. Zu diesem Zeitpunkt war es bereits dunkel – auf dem Rasenplatz in Ebernburg gibt es kein Flutlicht. „Es war direkt klar, bis Sebastian vom Platz runter ist, dauert es zu lange, um unter akzeptablen Lichtverhältnissen weiterzuspielen“, bestätigte Meisenheimer.

Die Entscheidung zum Abbruch fiel gemeinsam – beide Teams und der Schiedsrichter waren sich einig. „Natürlich wären wir gerne noch auf die drei Punkte in den Schlusssequenzen gegangen, aber wir waren von der Verletzung auch echt betroffen“, sagte Meisenheimer. Groß entgegnete: „Wir hätten uns auch keinen Vorteil daraus ergaunern wollen, dass Gräfenbachtal eventuell nicht mehr hätte wechseln können oder einige Spieler vielleicht nicht wirklich bereit gewesen wären weiterzumachen - ein SG-Akteur war auch kreidebleich.“