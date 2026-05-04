 2026-04-29T13:32:52.058Z

Ligabericht

Abbruch in Uesen, RW Achim gewinnt Verfolgerduell

TSV Achim feiert dritten Sieg in Serie

von NK · Heute, 22:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Michael Brunsch

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Kreisliga Verden
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In der Kreisliga Verden wurde am vergangenen Wochenende nicht viel gespielt, doch auf den Plätzen, auf denen gespielt wurde, war einiges los. Wir schauen auf die drei Partien in der Übersicht..

Gestern, 15:00 Uhr
TSV Achim
TSV AchimTSV Achim
TSV Thedinghausen
TSV ThedinghausenThedingh.
3
1
Abpfiff

Achim setzte sich im Heimspiel durch. Rasho Hazim Chicho brachte die Gastgeber früh in Führung (16.), ehe Malte Seemann für Thedinghausen ausglich (35.). Nach dem Seitenwechsel sorgten Yusuf Eliyas Papazoglu (53.) und ein weiterer Treffer in der 67. Minute für den 3:1-Endstand. Für die Hausherren war es der dritte Sieg in Serie.

Gestern, 15:00 Uhr
TSV Brunsbrock
TSV BrunsbrockBrunsbrock
1. FC Rot-Weiß Achim
1. FC Rot-Weiß AchimRW Achim
0
1
Abpfiff

In einer engen Partie entschied ein später Elfmeter das Spiel. Kai Schmidt verwandelte in der Schlussminute vom Punkt zum 0:1 (90.) und sicherte Rot-Weiß Achim den Auswärtssieg. Achim hat nun fünf Punkte vor Brunsbrock und wahrt die Minimalchance auf den zweiten Platz.

Gestern, 15:00 Uhr
TSV Uesen
TSV UesenTSV Uesen
FC Union Verden
FC Union VerdenUnion Verden
Abgebrochen

Uesen feierte ein echtes Torfestival. Fayz Khalaf eröffnete den Torreigen bereits nach einer Minute (1.), Wladislaw Legostaev legte mit einem Doppelpack nach (10., 32.). Nach zwischenzeitlichen Treffern auf beiden Seiten zog Uesen nach der Pause davon: Khalaf (46.), Zamdar Sardar Hassan (48.), Lasse Steinberg (51., 58.) und erneut Legostaev (53.) sorgten für das deutlichen 8:2-Ergebnis, bis das Spiel abgebrochen wurde.