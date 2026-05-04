Abbruch in Uesen, RW Achim gewinnt Verfolgerduell

– Foto: Michael Brunsch

In der Kreisliga Verden wurde am vergangenen Wochenende nicht viel gespielt, doch auf den Plätzen, auf denen gespielt wurde, war einiges los. Wir schauen auf die drei Partien in der Übersicht..

Achim setzte sich im Heimspiel durch. Rasho Hazim Chicho brachte die Gastgeber früh in Führung (16.), ehe Malte Seemann für Thedinghausen ausglich (35.). Nach dem Seitenwechsel sorgten Yusuf Eliyas Papazoglu (53.) und ein weiterer Treffer in der 67. Minute für den 3:1-Endstand. Für die Hausherren war es der dritte Sieg in Serie.

In einer engen Partie entschied ein später Elfmeter das Spiel. Kai Schmidt verwandelte in der Schlussminute vom Punkt zum 0:1 (90.) und sicherte Rot-Weiß Achim den Auswärtssieg. Achim hat nun fünf Punkte vor Brunsbrock und wahrt die Minimalchance auf den zweiten Platz.