Abbruch in Neuhof nach schwerer Verletzung im Topspiel

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Sportlich hatte sich die Partie zu diesem Zeitpunkt bereits klar zugunsten des Tabellenführers entwickelt.

Das Spitzenspiel des 20. Spieltags zwischen dem SV Blau-Weiß Neuhof und dem TuS Hasede ist nach rund 70 Minuten beim Stand von 5:0 für die Gastgeber abgebrochen worden. Grund war eine schwere Verletzung des Neuhofer Torhüters nach einem Zusammenstoß im Strafraum.

Trainer Milano Werner ordnete die Anfangsphase entsprechend ein: „Wir haben einfach einen völlig gebrauchten Tag erwischt, sind gar nicht reingekommen ins Spiel, waren viel zu weit weg von den Gegnern.“

Von Beginn an zeigte sich der Spitzenreiter in überzeugender Verfassung und ließ dem Aufsteiger kaum Entfaltungsmöglichkeiten. Hasede fand nie in die Partie und hatte vor allem im Spiel gegen den Ball große Probleme.

Neuhof nutzte die Unsicherheiten konsequent aus. Bereits in der 13. Minute fiel das 1:0 durch ein Eigentor, ehe die Gastgeber ihre Überlegenheit weiter ausbauten. Bis zur Pause erhöhte Neuhof auf 5:0 und entschied die Partie damit frühzeitig.

„Wir haben den Neuhofern wirklich viel Raum gelassen, haben keine Zweikämpfe hinbekommen und konnten selbst keinen Ball festmachen“, so Werner weiter. „Sie waren uns an dem Tag in allen Bereichen überlegen.“

In der zweiten Halbzeit kam es schließlich zu der Szene, die zum Spielabbruch führte. Nach einem Torschuss prallte der Ball vom Torwart ab, ein Haseder Angreifer setzte nach. Beim Versuch, den Ball erneut zu sichern, kollidierte der Neuhofer Keeper mit dem Knie des Stürmers.

Zunächst konnte der Torhüter weiterspielen, sackte jedoch kurze Zeit später erneut zu Boden. „Dann haben wir festgestellt, dass er ein Hämatom an der Stirn hatte und über Beschwerden im Nackenbereich klagte“, schilderte Werner die Situation.

In der Folge wurde das Spiel unterbrochen, ein Rettungswagen angefordert und der Spieler medizinisch versorgt. „Während der Behandlung ist er zwei- bis dreimal kurz weggetreten. Da war allen klar, dass es hier nicht weitergehen kann.“

Angesichts der Situation und des klaren Spielstands entschieden sich beide Mannschaften gemeinsam für einen Abbruch der Partie. Werner hatte sich frühzeitig dafür ausgesprochen.

„Zumal das Spiel auch schon gelaufen war. Ich habe dem Schiedsrichter gesagt, lass uns abbrechen“, erklärte der Haseder Trainer.

Zugleich machte Hasede deutlich, dass man das sportliche Ergebnis anerkennt. „Neuhof hat das Ding einfach sportlich hergezogen. Wir haben erklärt, dass wir mit einer 5:0-Wertung einverstanden sind und keinen Einspruch einlegen werden.“

Für den TuS Hasede bedeutet die Partie einen Rückschlag nach zuvor drei Siegen in Serie. Werner bewertete die Niederlage jedoch im Kontext der bisherigen Saisonleistung: „Wir spielen eine überragende Saison. Dann verliere ich lieber einmal an so einem gebrauchten Tag deutlich.“

Auch die Leistung des Gegners wurde klar anerkannt. „Neuhof war sehr agil, gut im Spiel ohne Ball und hat das wirklich sehr gut gemacht.“

Der Fokus richtet sich nun auf die kommenden Aufgaben. „Wir wollen das Spiel schnell abhaken und uns auf die nächste Partie vorbereiten.“