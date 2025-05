Abbruch in Minute 85 beim Stand von 3:0: Partie wird neu angesetzt

Es lief bereits die 85. Minute, als es am Abend vor dem Maifeiertag nicht weiter ging im Stadion der Waggonbauer . Mit 3:0 hatte der FSV Barleben zu Gast beim BSV Halle-Ammendorf geführt, als es zu dunkel wurde. Inzwischen ist klar: Beide Teams treffen sich noch einmal - und starten dann wieder bei 0:0.

Am 1. Juni wird die Verbandsliga-Partie im Stadion der Waggonbauer wiederholt. Die Begegnung wurde erwartungsgemäß neu angesetzt. In der Spielordnung des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt heißt es dazu unter § 19: "Wird ein Spiel ohne Verschulden einer Mannschaft durch den Schiedsrichter abgebrochen, ist es neu anzusetzen." Im Falle eines Abbruchs aufgrund von "Dunkelheit oder Nebel" erfolgt die Neuansetzung durch den Staffelleiter.

Für den FSV Barleben ist es bitter. Nur fünf Minuten hatten zum ersten Auswärtssieg überhaupt zu Gast beim BSV gefehlt. In der Tabelle wären es damals wichtige Zähler für den Klassenerhalt gewesen. Doch nach einem Stromausfall spielte das Flutlicht in Ammendorf nicht mit. Am Ende wurde es zu dunkel. Erst wurde die Begegnung deshalb unterbrochen, um das Flutlicht zum Laufen zu bringen. Weil dies allerdings nicht gelang, konnte schließlich nicht weitergespielt werden.