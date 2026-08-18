Abbruch in der Bezirksliga: Prognose trifft ein - bitter für Heimteam

Vorzeitig beendet wurde der Vergleich, weil sich der Schiedsrichter verletzt hatte. Er konnte Sterkrade-Nord gegen Asterlagen im zweiten Durchgang nicht wieder anpfeifen. Weil kein Team den ersten Abbruch der laufenden Saison verursacht hat, geht es im zweiten Versuch wieder von vorne los. Das bedeutet folgerichtig auch, dass der komfortable Vorsprung der Nordler einkassiert wird.

Sonach hat das Heimteam am Mittwoch zwangsweise erneut die Chance, den guten Eindruck zu bestätigen; Asterlagen gleichermaßen, es besser zu machen. Wie die Partie läuft, könnt ihr auf FuPa verfolgen: