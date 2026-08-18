Abbruch in der Bezirksliga: Prognose trifft ein - bitter für Heimteam

Die Spvgg Sterkrade-Nord ist eigentlich bärenstark in die Saison gestartet: Der frühere Oberligist führte zur Halbzeit mit 3:0 gegen den Moerser Vertreter TuS Asterlagen, doch dann ging es plötzlich nicht weiter. Bei der Partie der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe, 5, kam es zum Abbruch - und nun trifft auch die FuPa-Prognose ein, denn am Mittwoch folgt die Neuansetzung.
Sonach hat das Heimteam am Mittwoch zwangsweise erneut die Chance, den guten Eindruck zu bestätigen; Asterlagen gleichermaßen, es besser zu machen. Wie die Partie läuft, könnt ihr auf FuPa verfolgen:
Spvgg Sterkrade-Nord – TuS Asterlagen :
Spvgg Sterkrade-Nord: Nico Nowoczin, Malte Simon Benninghoff, Noah Leonard Bauditz, Nico Kuipers, Ben Louis Riebling, Jason Michael Schiewer, Paul Overhoff, Danny Perenz, Artur Veselov, Elias Rams, Pascal Spors - spielender Co-Trainer: Kevin Corvers - Trainer: Oguzhan Cuhaci
TuS Asterlagen: - Trainer: Gökhan Ünlü
Schiedsrichter: Ramon Willnauer (Ratingen ) - Zuschauer: 200
Tore: 1:0 Pascal Spors (4. Foulelfmeter), 2:0 Pascal Spors (26.), 3:0 Malte Simon Benninghoff (45.+1)
1. Spieltag
Sa., 15.08.26 16:00 Uhr SuS 21 Oberhausen - SV Genc Osman Duisburg 2:9
So., 16.08.26 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - VfB Homberg II 3:4
So., 16.08.26 15:15 Uhr SC 1920 Oberhausen - Sportfreunde Hamborn 07 4:1
So., 16.08.26 15:30 Uhr Duisburger SV 1900 - FC Neukirchen-Vluyn 09/21 4:1
So., 16.08.26 15:30 Uhr Rhenania Bottrop - SpVgg Sterkrade 06/07 2:2
So., 16.08.26 15:30 Uhr Fortuna Bottrop - VfL Repelen 18:1
So., 16.08.26 15:30 Uhr SV Rhenania Hamborn - Dostlukspor Bottrop 4:0
So., 16.08.26 15:30 Uhr GSV Moers - FSV Duisburg 1:2
Mi., 19.08.26 19:30 Uhr Spvgg Sterkrade-Nord - TuS Asterlagen
2. Spieltag
Fr., 21.08.26 20:00 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - GSV Moers
So., 23.08.26 15:00 Uhr TuS Asterlagen - Duisburger SV 1900
So., 23.08.26 15:30 Uhr FSV Duisburg - SC 1920 Oberhausen
So., 23.08.26 15:30 Uhr Sportfreunde Hamborn 07 - Dostlukspor Bottrop
So., 23.08.26 15:30 Uhr SV Rhenania Hamborn - Fortuna Bottrop
So., 23.08.26 15:30 Uhr VfL Repelen - SuS 21 Oberhausen
So., 23.08.26 15:30 Uhr SV Genc Osman Duisburg - Rhenania Bottrop
So., 23.08.26 15:30 Uhr SpVgg Sterkrade 06/07 - Schwarz-Weiß Alstaden
So., 23.08.26 15:30 Uhr VfB Homberg II - Spvgg Sterkrade-Nord