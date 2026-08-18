 2026-08-17T04:56:09.060Z

Allgemeines

Abbruch in der Bezirksliga: Prognose trifft ein - bitter für Heimteam

In der Bezirksliga 5 hat es zum Auftakt einen Abbruch zwischen der Spvgg Sterkrade-Nord und dem TuS Asterlagen gegeben - und die FuPa-Prognose ist eingetroffen: Die Partie wird neu angesetzt, was bitter für die Hausherren ist.

von André Nückel · Heute, 20:18 Uhr · 0 Leser
Sterkrade-Nord muss im Heimspiel nochmal gegen Asterlagen ran.
Sterkrade-Nord muss im Heimspiel nochmal gegen Asterlagen ran. – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

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Die Spvgg Sterkrade-Nord ist eigentlich bärenstark in die Saison gestartet: Der frühere Oberligist führte zur Halbzeit mit 3:0 gegen den Moerser Vertreter TuS Asterlagen, doch dann ging es plötzlich nicht weiter. Bei der Partie der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe, 5, kam es zum Abbruch - und nun trifft auch die FuPa-Prognose ein, denn am Mittwoch folgt die Neuansetzung.

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Morgen, 19:30 Uhr
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Vorzeitig beendet wurde der Vergleich, weil sich der Schiedsrichter verletzt hatte. Er konnte Sterkrade-Nord gegen Asterlagen im zweiten Durchgang nicht wieder anpfeifen. Weil kein Team den ersten Abbruch der laufenden Saison verursacht hat, geht es im zweiten Versuch wieder von vorne los. Das bedeutet folgerichtig auch, dass der komfortable Vorsprung der Nordler einkassiert wird.

Sonach hat das Heimteam am Mittwoch zwangsweise erneut die Chance, den guten Eindruck zu bestätigen; Asterlagen gleichermaßen, es besser zu machen. Wie die Partie läuft, könnt ihr auf FuPa verfolgen:

>>> Liveticker Spvgg Sterkrade-Nord - TuS Asterlagen

So spielten die Teams im ersten Duell

Spvgg Sterkrade-Nord – TuS Asterlagen :
Spvgg Sterkrade-Nord: Nico Nowoczin, Malte Simon Benninghoff, Noah Leonard Bauditz, Nico Kuipers, Ben Louis Riebling, Jason Michael Schiewer, Paul Overhoff, Danny Perenz, Artur Veselov, Elias Rams, Pascal Spors - spielender Co-Trainer: Kevin Corvers - Trainer: Oguzhan Cuhaci
TuS Asterlagen: - Trainer: Gökhan Ünlü
Schiedsrichter: Ramon Willnauer (Ratingen ) - Zuschauer: 200
Tore: 1:0 Pascal Spors (4. Foulelfmeter), 2:0 Pascal Spors (26.), 3:0 Malte Simon Benninghoff (45.+1)

Saisonstart und Spieltag 2 im Blick

1. Spieltag
Sa., 15.08.26 16:00 Uhr SuS 21 Oberhausen - SV Genc Osman Duisburg 2:9
So., 16.08.26 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - VfB Homberg II 3:4
So., 16.08.26 15:15 Uhr SC 1920 Oberhausen - Sportfreunde Hamborn 07 4:1
So., 16.08.26 15:30 Uhr Duisburger SV 1900 - FC Neukirchen-Vluyn 09/21 4:1
So., 16.08.26 15:30 Uhr Rhenania Bottrop - SpVgg Sterkrade 06/07 2:2
So., 16.08.26 15:30 Uhr Fortuna Bottrop - VfL Repelen 18:1
So., 16.08.26 15:30 Uhr SV Rhenania Hamborn - Dostlukspor Bottrop 4:0
So., 16.08.26 15:30 Uhr GSV Moers - FSV Duisburg 1:2
Mi., 19.08.26 19:30 Uhr Spvgg Sterkrade-Nord - TuS Asterlagen

2. Spieltag
Fr., 21.08.26 20:00 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - GSV Moers
So., 23.08.26 15:00 Uhr TuS Asterlagen - Duisburger SV 1900
So., 23.08.26 15:30 Uhr FSV Duisburg - SC 1920 Oberhausen
So., 23.08.26 15:30 Uhr Sportfreunde Hamborn 07 - Dostlukspor Bottrop
So., 23.08.26 15:30 Uhr SV Rhenania Hamborn - Fortuna Bottrop
So., 23.08.26 15:30 Uhr VfL Repelen - SuS 21 Oberhausen
So., 23.08.26 15:30 Uhr SV Genc Osman Duisburg - Rhenania Bottrop
So., 23.08.26 15:30 Uhr SpVgg Sterkrade 06/07 - Schwarz-Weiß Alstaden
So., 23.08.26 15:30 Uhr VfB Homberg II - Spvgg Sterkrade-Nord