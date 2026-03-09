Abbruch in Bockenau, Topspielsiege für Spabrücken und Weinsheim II

Bad Kreuznach. Der 20. Spieltag der B-Klasse Bad Kreuznach I wurde überschattet von dem Duell zwischen dem TSV Bockenau II und der SG Hochstetten/Nußbaum. Nachdem abseits des Balles ein Gästeakteur einem Bockenauer Spieler offenbar mit dem Ellenbogen an den Kopf geschlagen haben soll, entschied sich der TSV II geschlossen dazu, den Platz zu verlassen. Daraufhin wurde die Partie beim Stand von 1:2 abgebrochen.
Im Spitzenspiel gewann die SG Weinsheim II ihr Heimspiel gegen den SV Winterbach II mit 3:1. In der anderen Toppartie entschied die SG Spabrücken die Begegnungen zu Hause gegen die SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim II mit 3:2 für sich.
Der TuS Roxheim 1906 gewann seine Partie gegen den SV Oberhausen II mit 4:0 und ist nach der Niederlage von Winterbach II vorerst Zweiter. Außerdem setzt sich die SG Guldenbachtal II auswärts bei der TSG 1862 Planig II mit 3:1 durch. Ebenfalls einen Auswärtssieg feierte der VfL Rüdesheim II, der bei der SG VfR 07 Kirn/Kirn-Sulzbach II mit 3:0 erfolgreich war.
Die Begegnung zwischen dem VfL Simmertal II und dem TuS Waldböckelheim II ist hingegen abgesetzt worden.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung.
„Wir kamen nur sehr, sehr schwer in die Partie. Die Gäste waren der erwartet schwer zu bespielende und starke Gegner“, erklärte Spabrückens sportlicher Leiter Detlef Neumann. Auch die Platzverhältnisse erschwerten laut Neumann den Spielfluss: „Unser Rasen war sehr holprig und wir kamen einfach nicht in die Zweikämpfe in Halbzeit eins.“ Trotzdem zeigten sich die Hausherren eiskalt vor des Gegners Tor. In der 38. Minute brachte Mika Lang die SG Spabrücken mit 1:0 in Front. „Unsere erste Chance haben wir direkt genutzt. Die Pausenführung war also glücklich für uns“, räumte Neumann ein.
Nach dem Seitenwechsel zeigte sich die Heimelf deutlich verbessert. „Die zweite Halbzeit war dann völlig anders als die erste, da waren wir viel, viel besser drin“, meinte Neumann. Kurz nach Wiederbeginn erhöhte Romario Menkovic auf 2:0 (50.). Die Gäste gaben sich allerdings noch lange nicht geschlagen. Tom Ebert verkürzte in der 70. Minute auf 1:2.
Wenig später bot sich Merxheim die große Chance zum Ausgleich, doch Tobias Petre setzte einen Foulelfmeter über das Tor (76.). Kurz darauf fiel der Ausgleich dennoch: Kevin Runkel traf in der 78. Minute zum 2:2. Das Spiel schien komplett in die Richtung der Gäste zu kippen. Die Antwort der Hausherren folgte aber prompt. Nur zwei Minuten später sorgte Timo Heß mit dem Treffer zum 3:2 für die erneute Führung der Hausherren, die zugleich den Endstand bedeutete. Beide Treffer der Gastgeber im zweiten Durchgang wurden durch Freistöße von Stefan Klein eingeleitet.
„Es war ein absolut offener Schlagabtausch in der zweiten Halbzeit und sehr, sehr hitzig. Es gab insgesamt sogar acht gelbe Karten“, bilanzierte Neumann. Am Ende sah er seine Mannschaft leicht im Vorteil: „Wir haben vielleicht einen Ticken mehr getan für den Sieg und uns diesen absolut erkämpft.“
Der Spielfilm: 1:0 Lang (38.), 2:0 Menkovic (50.), 2:1 Ebert (70.), 2:2 Runkel (78.), 3:2 Heß (80.)
Die weiteren Spiele im Steno:
Tore: 1:0 Rheinländer (30. Foulelfmeter), 2:0 Thiel (67.), 2:1 Hirsch (78.), 3:1 Steeg (90.+4)
Tore: 0:1 Piccoli (50.), 0:2 Stüder (70.), 0:3 Piccoli (80.)
Tore: 1:0 Baumgärtner (23.), 2:0 Sommer (67.), 3:0 Palm (76.), 4:0 Richter (85.)