Abbruch in Bockenau, Topspielsiege für Spabrücken und Weinsheim II B-Klasse Bad Kreuznach I: In Bockenau soll es einen Ellenbogenschlag ins Gesicht des Gegenspielers gegeben haben +++ SG Weinsheim II blickt in Richtung A-Klasse +++ Um den Platz an den Aufstiegsspielen kämpfen sechs Mannschaften von Max Schäfer · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser

Wie Schon im Hinspiel schenken sich die SG Spabrücken (in gelb) und die SG MMM II kaum etwas. Die hitzige Partie fand diesmal jedoch einen Sieger. – Foto: Gregor Wurdel - Archiv

Bad Kreuznach. Der 20. Spieltag der B-Klasse Bad Kreuznach I wurde überschattet von dem Duell zwischen dem TSV Bockenau II und der SG Hochstetten/Nußbaum. Nachdem abseits des Balles ein Gästeakteur einem Bockenauer Spieler offenbar mit dem Ellenbogen an den Kopf geschlagen haben soll, entschied sich der TSV II geschlossen dazu, den Platz zu verlassen. Daraufhin wurde die Partie beim Stand von 1:2 abgebrochen. Im Spitzenspiel gewann die SG Weinsheim II ihr Heimspiel gegen den SV Winterbach II mit 3:1. In der anderen Toppartie entschied die SG Spabrücken die Begegnungen zu Hause gegen die SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim II mit 3:2 für sich. Der TuS Roxheim 1906 gewann seine Partie gegen den SV Oberhausen II mit 4:0 und ist nach der Niederlage von Winterbach II vorerst Zweiter. Außerdem setzt sich die SG Guldenbachtal II auswärts bei der TSG 1862 Planig II mit 3:1 durch. Ebenfalls einen Auswärtssieg feierte der VfL Rüdesheim II, der bei der SG VfR 07 Kirn/Kirn-Sulzbach II mit 3:0 erfolgreich war. Die Begegnung zwischen dem VfL Simmertal II und dem TuS Waldböckelheim II ist hingegen abgesetzt worden.

