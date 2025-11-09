Abbruch im Spitzenspiel, Unterbach verliert, Kantersieg für Büderich

Die Lage beim SC West spitzt sich immer weiter zu. Am Freitag unterlag das inzwischen schon ein wenig abgeschlagene Tabellenschlusslicht dem SV Wersten 04 mit 2:4. Vor der Pause trafen die Gäste bereits doppelt. Eray Abacioglu (24.) und Daniel Keßler (36.) sorgten für die 2:0-Pausenführung. Nach dem Seitenwechsel kam der SC West zurück. Durch Torerfolge von Charly Klein (53.) sowie Mustafa Cem Beydagi (67.) war die Begegnung Mitte des zweiten Durchgangs wieder völlig offen. Doch mit Beginn der Schlussphase legte Wersten nach. Keßler markierte zunächst das 3:2 (76.), kurz vor dem Abpfiff erzielte Bastian Adoma den 4:2-Endstand (90.). Mit drei Punkten nach 13 Spielen hat West nun bereits sieben Zähler Rückstand auf das rettende Ufer.

Das sind die Spiele am Sonntag

Schon wieder gab es einen Abbruch in der Kreisliga A Düsseldorf. Das Spitzenspiel zwischen dem VfL Benrath und den Sportfreunden Gerresheim fand kein reguläres Ende. Zur Pause führte Benrath nach einem Doppelpack von Ouassim El Aboussi (10./23.) sowie einem Treffer von Zakari Kassar bereits mit 3:0. Nach dem Seitenwechsel kämpften sich die Gäste zurück in die Partie und konnten durch zwei Torerfolge von Faouzi El Makadmi wieder in Schlagdistanz kommen (61./63.) Kurz zuvor war bereits ein VfL-Akteur mit der Ampelkarte vom Platz geflogen, wenig später gab eine eine glatt Rote Kate. Was dann passierte ist noch unklar. Sicher ist nur, dass der Unparteiische die Begegnung rund eine Viertelstunde vor dem regulären Ende abbrach.

Durchaus überraschend hat der SC Unterbach sein Heimspiel gegen den KSC Tesla mit 0:1 verloren. Nikola Aleksic erzielte kurz vor der Pause den einzigen Treffer des Tages (41.). Der SCU thront aber weiter an der Spitze - und das mit solidem Vorsprung. In Lauerstellung bleibt auch Schwarz-Weiß Düsseldorf, das mit 3:1 bei Rot-Weiß Lintorf gewann. Einen Rückschlag gab es für Türkgücü Ratingen. Gegen Hilden 05/06 setzte es eine knappe 2:3-Niederlage. Samed Yesil wird aufgrund einer gelb-roten Karte das nächste Spiel verpassen. Kurz vor dem Platzverweis erzielte er noch das 2:3 (86.). Richtig spannend war die Begegnung zwischen dem ASV Tiefenbroich und der Reserve des DSC 99. 5:4 prangte am Ende auf der Anzeigentafel, zwei Treffer fielen allein in der Nachspielzeit.