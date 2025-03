Abbruch im Kreis Wetzlar: Fan soll Spieler geschlagen haben

Wetzlar. 13 lange Woche mussten die Kicker der Fußball-A-Liga warten. Doch es ist wieder so weit. Endlich rollt der Ball in der höchsten Wetzlarer Spielklasse wieder. Gleich zum Auftakt des neuen Fußballjahres trafen der TSV Steindorf und der VfB Aßlar, zwei Top-Teams der Hinrunde, im Verfolgerduell aufeinander. Während die Aßlarer ohne Chance blieben, präsentierte sich besonders ein Spieler in bestechender Frühform: Louis Graulich. Gegen die spielstarke Lemp traf der FCC-Stürmer gleich vierfach und schoss Cleeberg so zum 7:3-Heimsieg. Die unschönste Nachricht des Spieltages kam derweil aus Schöffengrund, deren Partie gegen die Wetzlarer Eintracht zur Pause abgebrochen werden musste.