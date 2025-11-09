 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
– Foto: Joachim Koschler

Abbruch beim SV Seedorf, SV Nehren bleibt oben dran

Landesliga Württemberg, Staffel 3: Die Übersicht aller Partien des 15. Spieltags

Der 15. Spieltag der Landesliga Württemberg, Staffel 3, bot einen klaren Auswärtserfolg nach früher Unterzahl des Gastgebers und ein turbulentes Duell mit späten Nadelstichen. Effizienz im Strafraum und Ruhe nach Rückschlägen gaben am Ende den Ausschlag.

---

Gestern, 14:30 Uhr
Spvgg Freudenstadt
Spvgg FreudenstadtFreudenst.
BSV 07 Schwenningen
BSV 07 SchwenningenBSV Schwenn.
2
1

Die Spvgg Freudenstadt feierte einen Heimsieg – und das mit viel Kampfgeist. Vor 100 Zuschauern traf Patrick Ostojic gleich doppelt vom Punkt: In der 61. Minute und erneut in der 68. Minute verwandelte er zwei Foulelfmeter sicher zur 2:0-Führung. In der Nachspielzeit (90.+4) verkürzte Fabio Chiurazzi für Schwenningen noch, doch am Ende blieb Freudenstadt standhaft. Kurz vor dem Abpfiff sah Franck Valery Bonny Elat noch Gelb-Rot (90.). Ein Befreiungsschlag für die Schwarzwälder, die damit wichtige Punkte im Abstiegskampf sammelten.

---

Gestern, 14:30 Uhr
SG Empfingen
SG EmpfingenSG Empfingen
TSV Harthausen/Scher
TSV Harthausen/ScherHartha./Sch.
6
0
Abpfiff

Ein Klassenunterschied war beim 6:0-Erfolg der SG Empfingen gegen den TSV Harthausen/Scher erkennbar. Tim Göttler legte mit seinen Treffern in der 4. und 36. Minute früh den Grundstein. Nach der Pause erhöhten Moritz Zug (52.) und Dreifachtorschütze Pascal Schoch (63., 67., 90.+1) auf den Endstand. Vor 180 Zuschauern zeigte Empfingen eine dominante Vorstellung und bleibt damit an der Tabellenspitze. Für Harthausen/Scher war es dagegen ein gebrauchter Tag.

---

Gestern, 14:30 Uhr
VfL Pfullingen
VfL PfullingenVfL Pfullin.
FC 07 Albstadt
FC 07 AlbstadtFC Albstadt
1
2

Eine bittere Heimniederlage kassierte der VfL Pfullingen beim 1:2 gegen den FC 07 Albstadt. Denis Mazrekaj brachte die Gäste kurz vor der Pause (44.) in Führung. Finn Beck glich in der 64. Minute aus, doch Samed Güngör sorgte in der 84. Minute für den entscheidenden Treffer. Für Albstadt war es ein wichtiger Auswärtssieg im Kampf um den Klassenerhalt, während Pfullingen nach zuletzt stabilen Leistungen einen Rückschlag hinnehmen musste.

---

Gestern, 14:30 Uhr
SV Zimmern
SV ZimmernSV Zimmern
TSG Balingen
TSG BalingenBalingen II
2
1
Abpfiff

Der SV Zimmern bleibt im Titelrennen – dank eines dramatischen 2:1-Heimsiegs gegen die TSG Balingen II. Tim Heinzelmann brachte die Gastgeber in der 33. Minute in Führung, Paul Gaiser glich für Balingen in der 54. Minute aus. In der Nachspielzeit (90.+3) sorgte Jason Davitian für Jubel. Vor 300 Zuschauern feierte Zimmern damit einen späten Dreier, der den Rückstand auf die Tabellenspitze auf einen Punkt verkürzt.

---

Gestern, 14:30 Uhr
TuS Ergenzingen
TuS ErgenzingenErgenzingen
VfL Nagold
VfL NagoldVfL Nagold
1
1

Im Duell zwischen dem TuS Ergenzingen und dem VfL Nagold teilten sich beide Mannschaften beim 1:1 die Punkte. Elias Bürkle brachte Nagold in der 19. Minute in Führung, Simon Joshua Walser glich nach 57 Minuten für die Gastgeber aus. Trotz Chancen auf beiden Seiten blieb es beim Remis. Ergenzingen sicherte sich damit einen Achtungserfolg gegen den Favoriten, während Nagold im Aufstiegsrennen einen Dämpfer hinnehmen muss.

---

Heute, 14:30 Uhr
SC 04 Tuttlingen
SC 04 Tuttlingen04Tuttlingen
SV Nehren
SV NehrenSV Nehren
1
4
Abpfiff

Nach der Roten Karte gegen Aleksandar Ivanovic (5.) geriet SC 04 Tuttlingen trotz des 1:0 von Nico Romano (29.) aus der Spur; SV Nehren drehte die Partie noch vor der Pause durch Philipp Frank (35.) und Florian Weiss (45.). Nach dem Seitenwechsel sorgten Benjamin Schindler (47.) und Benedikt Rammeiser (87.) für den klaren Auswärtssieg.

Heute, 14:30 Uhr
SV Croatia Reutlingen
SV Croatia ReutlingenCroatia Reut
VfB Bösingen
VfB BösingenBösingen
2
3
Abpfiff

VfB Bösingen legte die Basis mit dem Foulelfmeter von Razvan-Adrian Dobricean (39.) und dem 0:2 durch Marius Müller (53.), ehe SV Croatia Reutlingen durch Dennis Pascolo (67.) verkürzte. Müller stellte mit seinem zweiten Treffer (75.) auf 1:3, bevor Ivan Krajinovic (79.) den Anschluss herstellte – mehr ließ der Gast nicht zu.

Heute, 14:30 Uhr
SV Seedorf
SV SeedorfSV Seedorf
SSC Tübingen
SSC TübingenSSC Tübingen
Abgebrochen

