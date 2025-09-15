Abbruch auf der Sander Höhe – Altenlotheim patzt

Die siebte Runde der Gruppenliga Kassel 1 bot erneut ein breites Spektrum an Ergebnissen: knappe Entscheidungen, überraschende Wendungen und ein abgebrochenes Spiel prägten das Geschehen. Während sich die SG Neukirchen/Röllshausen nach einem frühen Rückstand gegen FC Homberg knapp durchsetzte, sorgte der FV Felsberg/Lohre/Niedervorschütz mit einer starken Schlussoffensive für die erste Niederlage des Tabellenführers TSV Altenlotheim. Melsunger FV behauptete seine Vormachtstellung im Derby gegen SG Brunslar/Wolfershausen, während die FSG Gudensberg ihre Erfolgsserie gegen TuSpo Mengeringhausen fortsetzte. Aufsehen erregten zudem die erste Heimniederlage von SG Schauenburg und der Abbruch der Partie zwischen SSV Sand und TSV Mengsberg nach einer schweren Verletzung.

Felsberg erzwang mit einer starken Schlussoffensive die erste Saisonniederlage des Tabellenführers Altenlotheim. Patrick Wissemann hatte die Gäste zunächst in Führung gebracht (51.), ehe Julian Sattelmacher per Kopfball ausglich (56.). Das Eigentor von Sattelmacher (75.) brachte Altenlotheim wieder in Front, doch Louis Wicke (78.) und Alexander Müller per Foulelfmeter (89.) entschieden die Partie zugunsten des FV. Felsberg klettert auf Rang 14, während Altenlotheim die Tabellenführung behält, aber erstmals Punkte ließ.

Neukirchen setzte sich nach einem frühen Rückstand gegen Homberg dank zweier Treffer binnen fünf Minuten durch. Anton Bolduan hatte die Gäste in der 19. Minute in Führung gebracht, doch Christoph Luckhardt verwandelte nur sieben Minuten später einen Handelfmeter, bevor Ricardo Seck das 2:1 erzielte. Danach verwalteten die Gastgeber das Ergebnis routiniert, während Homberg trotz einiger Chancen nicht mehr ausgleichen konnte. Mit dem Sieg verbessert sich Neukirchen auf Platz fünf, Homberg bleibt Vorletzter.

Der MFV setzte sich im Derby gegen den Aufsteiger Brunslar/Wolfershausen durch und bleibt damit im vierten Direktduell in Folge ungeschlagen. Christian Dobler-Eggers brachte die Gäste nach 59 Minuten in Führung, ehe Leonard Finke kurz vor Schluss das 2:0 markierte. Melsungen bleibt auf Rang neun, Brunslar rutscht auf Platz 13.

Gudensberg dominierte die Partie gegen das Schlusslicht Mengeringhausen vom ersten Anstoß weg und baute seine Erfolgsserie weiter aus. Romeo Herbener (16.) und Finn Pfalzgraf (25.) legten früh den Grundstein, nach dem Seitenwechsel trafen Thomas Melnarowicz (55.) und Tom Siebert (56.) zum 4:0, Ben Kühlewind erhöhte (73.), ehe Adam Sek nur noch der Ehrentreffer gelang (76.). Die FSG verteidigt den dritten Tabellenplatz, Mengeringhausen bleibt sieglosauf dem letzten Rang.

Heimfestung fällt

Die Heimmannschaft kassierte ihre erste Heimniederlage der Saison gegen die Gäste aus Schrecksbach. Lukas Schwalm (52.) und Carlo Breves (68.) sorgten früh für klare Verhältnisse, Luis Goebel gelang nur noch der Anschlusstreffer (80.), bevor Laurin Krämer (88.) den Auswärtssieg sicherte. Schauenburg fällt auf Rang sieben zurück, Schrecksbach klettert auf Platz 12. Torspektakel in Korbach

In einem torreichen Spiel behielt der Tabellenzweite Schwalmstadt die Oberhand gegen Korbach. Laurin Lange brachte die Hausherren zunächst in Führung (15.), bevor Nicola Filipovic (28.) und Maksim Petkovic (48.) den Rückstand drehten. Leonard Freund traf doppelt (55., 57.), Henry Lenz und Mihai Alexandru Moise bauten die Führung aus, während Korbach nur noch verkürzen konnte (66., 77.). Schwalmstadt bleibt Zweiter, Korbach auf Platz zehn. SCE abgeklärter

Edermünde setzte sich souverän gegen die Wolfhager Reserve durch und festigte den vierten Tabellenplatz. Arne Schöfer brachte die Gastgeber nach einer Ecke in Führung (25.), Felix Mertsch erhöhte per Freistoß (56.) und Daniele Vatrini traf unglücklich ins eigene Tor (78.). Wolfhagen II zeigte eine engagierte Leistung, konnte jedoch keine ernsthafte Chance auf den Ausgleich erzwingen. Abbruch aufgrund Verletzung

