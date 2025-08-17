 2025-08-14T11:39:53.462Z

Vereinsnachrichten

Abbruch

Das Spiel wurde in der 47. Minute wegen einer schweren Verletzung eines Spielers aus Neuweiler durch den Schiedsrichter erst unterbrochen und später komplett abgebrochen

