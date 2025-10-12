Louis Federlein (am Ball) und der TSV Bad Abbach ließen in Regensburg zwei Punkte liegen. – Foto: Florian Würthele

Abbacher Chancenwucher: Nur 1:1 bei Kosova Landesliga Mitte, Sonntag: Die Sigl-Mannschaft verpasst am Regensburger Weinweg den Auswärtsdreier

Nicht über ein 1:1 (0:0)-Unentschieden kam der TSV Bad Abbach im Lokalduell beim FC Kosova Regensburg hinaus. Dabei wäre für die Sigl-Formation mehr drin gewesen. Sowohl in der ersten als auch in der zweiten Halbzeit erspielte sie sich ein Chancen-Übergewicht. Die Führung durch Florian Gierstorfer (54.) konnte der TSV nicht halten; Silvester Shkallas Kopfballtor (68.) bescherte dem Tabellenvorletzten einen schmeichelhaften Punktgewinn.

Ohne Tore gingen die ersten 45 Minuten vorüber. Etwas glücklich war dieser Pausenstand aus Sicht des FC Kosova. Denn: In puncto Chancen, Ecken und Offensivaktionen im Allgemeinen hatte der Gast aus Bad Abbach vor 125 Zuschauern die Nase vorn. Die Regensburger waren nach vorne weniger präsent – und durften sich hinten bei ihrem Torwart Andi Xhixha bedanken, der ein starkes Spiel lieferte und mehrfach zur Stelle war. Unter anderem zwei Mal gegen Justin Bolfrey (35. und 39.). Pech hatte die Sigl-Elf, als Florian Gierstorfers leicht abgefälschter Schuss das Tor um Haaresbreite verfehlte (30.). Die erste gute Chance des Spiels gehörte allerdings Kosova: Samet Dugolli scheiterte da an Keeper Fabian Fuchs (10.). Später war der Abbacher Kapitän auch bei Imran Krasniqis Flachschuss (24.) und Ildani Shytis scharfem Querpass (41.) da.









Ähnliches Bild nach dem Seitenwechsel. Die Abbacher Mannschaft spielte weiter zielstrebiger und griffiger nach vorne. In der 54. Minute gab es den Lohn in Form des verdienten Führungstreffers. Florian Gierstorfer bekam einen Querpass an der Strafraumkante und setzte den Ball von Halbrechts ins kurze Eck zum 0:1. Danach blieben die Gäste dran, verpassten jedoch die Vorentscheidung. Und das sollte sich rächen. In Minute 68 brachte Adrian Dibrani eine Freistoßflanke hoch vors Tor, wo sich Silvester Shkalla hochschraubte und genau ins rechte Toreck zum 1:1 einköpfte. Bei einer Top-Doppelchance durch Bolfrey und Lang (72.) hätte Abbach die sofortige Antwort herbeiführen können, ja müssen. Auch in der Schlussphase war der TSV näher dran am Lucky Punch als der Gegner, verzeichnete einen weiteren Hochkaräter (88.) – doch es blieb beim Unentschieden.