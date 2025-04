Abbach & Tegernheim im Fernduell – Kareth braucht ein Wunder

Seit Ostermontag ist die Meisterfrage wieder völlig offen in der Bezirksliga Süd. Der TSV Bad Abbach und der FC Tegernheim gehen punktgleich ins Saisonfinish. Einzig der gewonnene Vergleich spricht zugunsten der Abbacher. Am 27. und viertletzten Spieltag treten die beiden Liga-Dominatoren zeitgleich im Fernduell an. Bereits am Samstag hat der TSV den SV Schwandorf-Ettmannsdorf II zu Gast und der FCT erwartet den SV Schwarzhofen – das Team, das erst am Montag die Abbacher besiegt hatte. Tags darauf wandert der Blick Richtung Abstiegskampf. Zu einem direkten Duell kommt es zwischen dem FSV Prüfening und dem SC Regensburg. Die SpVgg Ramspau steht im Gastspiel beim Namensvetter Hainsacker unter Zugzwang. Ganz unten könnte bereits eine Entscheidung fallen: Sollte der FC Pielenhofen-Adlersberg am Sonntag mindestens einen Punkt mehr holen als der TSV Kareth II, stünden die Lappersdorfer als Absteiger fest.

Hinspiel: 3:1. Es sind noch ein paar Spieltage zu gehen, ja. Und doch könnte es durchaus darauf hinauslaufen, dass der SV Schwarzhofen (7., 37) zum Zünglein an der Waage im Meisterrennen wird. Am Ostermontag überraschte Max Birners Mannschaft mit dem 2:0-Heimsieg gegen Bad Abbach. Selbst zwei frühe, verletzungsbedingte Wechsel brachten den SVS nicht aus der Fasson. Nun schicken sich die Blau-Weißen an, erneut zum Stolperstein für einen Titelanwärter zu werden. Tegernheim (2., 59) ist vorgewarnt, will aber das Heimspiel unbedingt gewinnen. Schließlich kann sich der FC nicht darauf verlassen, dass der nun punktgleiche Spitzenreiter aus Bad Abbach nochmals Federn lässt an den letzten vier Spieltagen. An die gezeigten Leistungen am Oster-Wochenende (1:1 in Abbach, 4:0-Sieg in Hainsacker) können die Gastgeber definitiv aufbauen.







Hinspiel: 6:1. Noch hat es der TSV Bad Abbach (1., 59) in der eigenen Hand. Die Betonung liegt auf noch. Stolpert die Schuderer-Elf ein weiteres Mal, dürfte die Tabellenführung endgültig futsch sein. Damit das nicht passiert, sollte die Heimpartie gegen den SV Schwandorf-Ettmannsdorf II (14., 24) unbedingt gewonnen werden. Anschließend kann auf das Ergebnis im Parallelspiel geblickt werden. Vom klaren Hinspiel-Resultat lässt sich der TSV sicherlich nicht täuschen. Denn der Gegner hat sich im Saisonverlauf gefestigt und vor allem die Flut an Gegentoren in den Griff bekommen – auch wenn der Aufsteiger zuletzt mit der 0:4-Pleite beim Sportclub noch ganz gut bedient war. Im Duell mit dem Spitzenreiter ist für die akut Relegations-gefährdeten Gäste nur mit einer (nahezu) fehlerfreien Abwehrarbeit etwas drin.







Hinspiel: 2:2. In der FuPa-Formtabelle der letzten fünf Spiele stehen diese beiden Mannschaften ganz oben: Wenn der TB/ASV Regenstauf (4., 43) und der SV Breitenbrunn (11., 32) am Sonntag aufeinandertreffen, stehen zwei Serien auf dem Spiel. Die Blitzer sind schon elfmal in Folge ohne Niederlage. Und der SVB reist mit der Empfehlung von drei Zu-Null-Siegen nacheinander an. Dadurch konnte sich das Scheuerer-Ensemble zwar etwas Luft im Abstiegskampf verschaffen, ist aber noch nicht gesichert. Keinerlei Druck verspüren hingegen die Hausherren, die ja noch den dritten Platz im Visier haben und deshalb ihre tolle Serie weiter ausbauen wollen.







Hinspiel: 1:1. Es ist eine durch und durch verkorkste Saison für die Zweite des TSV Kareth-Lappersdorf (16., 13). Trotz manchem Lichtblick könnten die Bezirksliga-Lichter für den Tabellenletzten schon an diesem Sonntag ausgehen. Und selbst wenn alle restlichen Partien gewonnen werden, sind die Chancen auf die Relegation gering. Es braucht also ein kleines Fußballwunder. Trotz aller Aussichtslosigkeit wollen die Vöhringer-Mannen auswärts beim FC Thalmassing (8., 36) alles reinwerfen, was sie im Tank haben. Auf der anderen Seite könnten die Roosters, die zuletzt zwei Auswärtsniederlagen einstecken mussten, den Klassenerhalt mit einem Sieg endgültig eintüten. Ein hübscher Nebeneffekt wäre: Die magere Heimbilanz (5/2/6) könnte man zumindest mal ausgleichen.





Hinspiel: 1:1. Nach den „Nullrunden“ gegen den SC Regensburg und Bad Abbach wollte der VfB Bach (9., 35) an Ostern in die Erfolgsspur zurückkehren. Und das gelang. Der hochverdiente 3:1-Auswärtserfolg in Schwarzhofen war nicht nur fürs Mentale gut. Zugleich konnte das Team von Trainer Tom Sommer einen gewaltigen Schritt Richtung Klassenerhalt machen. Mit einem weiteren Dreier könnte nun alles klar gemacht werden. Allerdings bekommt der VfB mit dem Tabellensechsten Viehhausen (6., 41) eine schwere Aufgabe vorgesetzt. Zumal die Gäste quasi als „angeschlagener Boxer“ in die Partie gehen, nach den knappen Niederlagen in Breitenbrunn und Regenstauf. Gelingt dem FCV am Donau-Ufer der Turnaround?







Hinspiel: 2:1. Ein Stadtduell mit Brisanz! Eine Niederlage sollte tunlichst vermieden werden, das gilt für beide Seiten. Wobei die Ausgangslage des FSV Prüfening (10., 34) vor den letzten vier Spieltagen deutlich besser als die des SC Regensburg. Der steht zwei Plätze und vier Punkte schlechter da und hat so gut wie keinen Puffer auf die Relegations-Ränge. Demzufolge könnte die Heimelf mit einer Punkteteilung im Endeffekt sicher besser leben. Ein typisches 50/50-Spiel ist zu erwarten. Zumal sich die zwei Teams sowohl in der Rückrunden- als auch in der Form-Tabelle so gut wie nichts nehmen. Bleibt die Frage: Kann Prüfening den direkten Konkurrenten distanzieren und einen Riesenschritt machen, oder kommt der Sportclub auf einen Zähler ran?







Hinspiel: 2:2. Den Liga-Erhalt in der Tasche, nach ganz oben geht nichts mehr – im ersten Moment könnte man meinen, dass der SV Wenzenbach (5., 42) diese Spielzeit gemächlich ausklingen lässt. Aber sicherlich wird Cheftrainer Günter Brandl seinen Schützlingen weiterhin die Sinne schärfen. Zum einen kann der SV noch Dritter werden, möchte die erfolgreichste Bezirksliga-Saison der Vereinshistorie bestmöglich abschließen. Zum anderen steht ja nächsten Donnerstag auch noch das Kreispokal-Finale gegen Thalmassing an. Jetzt kommt aber erst einmal der FC Pielenhofen-Adlersberg (15., 22) an den Jahnweg. Beim Gast geht es einzig und allein ums Überleben. Das rettende Ufer ist nach der Ostermontags-Pleite in Breitenbrunn wohl nicht mehr zu erreichen und so geht es wohl nur noch darum, sich in die Relegation zu retten. Zur Erinnerung: Der schlechtere der beiden Bezirksliga-15. steigt direkt ab.





Hinspiel: 1:0. Dem Last-Minute-Sieg in Kareth folgte eine klare Heimniederlage gegen Tegernheim – unterschiedlich erfolgreich war die SpVgg Hainsacker am zurückliegenden Doppel-Spieltag. Anders als am vergangenen Montag will der Tabellendritte (44) im Heimspiel gegen die SpVgg Ramspau (13., 28) von Beginn an hellwach sein und Schnitzer im Aufbauspiel vermeiden. Auf Fehler des Gegners lauern schließlich auch die Ramspauer, die ihrerseits alles daran setzen, die Relegations-Mühle noch irgendwie zu umgehen. Jeder Punkt zählt und mit dieser Einstellung geht die Petz-Truppe in dieses Lokalduell. Davon dass die Platzherren auf dem Papier klar favorisiert sind, will sich Ramspau nicht beeindrucken lassen.