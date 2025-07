Thomas Stowasser und der SV Schwandorf-Ettmannsdorf reisen mit Rückenwind nach Tegernheim. – Foto: Pohsygraphix

Abbach und Roding sind Außenseiter – Kosova hat 10 Ausfälle Landesliga Mitte, 4. Spieltag: Landkreisderby am Fuße des Ossers +++ Tegernheim erwartet Ettmannsdorf +++ Etzenricht gegen Mitaufsteiger Teisbach schon unter Druck +++ Top-Starter Burglengenfeld vor hartem Prüfstein Verlinkte Inhalte Landesliga Mitte Tegernheim Bad Abbach Etzenricht Vornbach + 14 weitere

Es geht Schlag auf Schlag in der Landesliga Mitte. Auf die Nachholspiele unter der Woche schließt sich auch schon der 4. Spieltag an. Los geht's mit drei Matches am Freitagabend. Als Außenseiter geht der TSV Bad Abbach ins Heimspiel gegen Titelkandidat SpVgg Landshut. Auch der FC Kosova genießt Heimrecht. Allerdings plagen den Regensburgern für das Duell mit Liganeuling DJK Vornbach größere Personalsorgen. Indes steht der perfekt gestartete Tabellenführer ASV Burglengenfeld vor einer schwierigen Auswärtsprüfung beim TSV Seebach.



Neben Burglengenfeld ist auch der SC Luhe-Wildenau mit neun von neun möglichen Punkten top in die Saison gestartet. Spielerisch hatte die Urban-Elf bisher aber noch Luft nach oben. Am Samstag geht's zum TSV Bogen. Auf die ersten Saisonpunkte pocht ein anderer Vertreter aus der Nordoberpfalz. Der SV Etzenricht erwartet den ebenfalls noch punktlosen Mitaufsteiger FC Teisbach. Eine weitere Niederlage, und es sähe früh düster aus für die Wendl-Mannen, die also schon unter Druck stehen.



On top steigen zwei Oberpfalzduelle. Der FC Tegernheim stemmt sich dem wiedererstarkten SV Schwandorf-Ettmannsdorf entgegen und im Oberen Bayerischen Wald kommt es zum Landkreisderby zwischen der SpVgg Lam und dem TB 03 Roding. Mal sehen, ob die Osserbuam ihrer Favoritenrolle schlussendlich gerecht werden. Übrigens gilt der Spieltag zugleich als erste Qualifikationsrunde für den Bayerischen Toto-Pokal 2026/27. Heißt auch, dass es bei einem Unentschieden zu einem Elfmeterschießen kommt.



Wolfgang Beller (Trainer TSV Seebach): „Nach der Niederlage in Landshut wollen wir gegen Burglengenfeld umgehend in die Erfolgsspur zurückkehren. Das wird aber ein sehr hartes Stück, denn unser Gegner befindet sich in einer Top-Verfassung. Ich habe bislang keine Mannschaft in dieser Liga so gut spielen sehen, wie den ASV gegen Lam. Das war richtig stark und dementsprechend werden wir an unser Leistungslimit kommen müssen.“



Personalien: Stefan Trifterer wurde für seinen Platzverweis in Landshut für zwei Partien gesperrt. Sandro Nickl droht erneut auszufallen. Mathias Loibl und Luis Müller-Eckstein sind ohnehin keine Optionen. Dafür steht Patrick Pfisterer wieder zur Verfügung.





Erkan Kara (Trainer ASV Burglengenfeld): „Seebach ist für mich einer der absoluten Meisterfavoriten, schon allein wegen der Qualität im Kader. Die Mannschaft wird von ihrem Top-Trainer Wolfgang Beller richtig gut auf uns eingestellt sein. Dementsprechend stellen wir uns auf einen heißen Tanz ein. Das erste Auswärtsspiel der Saison wird ein richtiger Gradmesser. Nichtsdestotrotz wollen wir Paroli bieten und weiterhin in der Spur bleiben. Das Minimalziel ist, nicht zu verlieren und ungeschlagen zu bleiben.“



Personalien: Wegen einer Zerrung im letzten Spiel steht der Einsatz von Luca Spickenreuther auf der Kippe. Dafür kehrt Angreifer Benjamin Epifani in den Kader zurück. Niklas Jürss ist wegen eines beruflichen Auslandsaufenthalts bis Ende Oktober raus, Frederic Schüll weilt im Urlaub.









Lum Gashi (Sportlicher Leiter FC Kosova Regensburg): „Mit den DJK Vornbach kommt ein Team zu uns an den Weinweg, über das wir wenig wissen. Wir müssen von Anfang an um jeden Ball und jeden Meter auf dem Platz kämpfen. Es wird ein schweres Spiel für uns, da unsere Ausfallliste sehr lang ist.“



Personalien: Auf der Verletztenliste stehen Imran Krasniqi, Emiljano Hidri und Arthur Mendes Mendes da Silva. Mit Kapitän Lirim Gashi, Endrit Veselaj, Lavdrim Zeqiri, Gani Sopaj, Albi Begaj und Samet Dugolli befinden sich sechs Spieler im Urlaub. Ob Tomas Zisopoulos mitwirken kann, wird sich im Abschlusstraining zeigen.





Michael Jäger (Sportlicher Leiter DJK Vornbach): „Nach unserem ersten Sieg in der Landesliga fahren wir zum heimstarken FC Kosova, bei dem sich im Kader viel verändert hat in der Sommerpause. Wir werden versuchen, etwas Zählbares aus Regensburg mitzunehmen und können auf die zuletzt gezeigte Leistung aufbauen, wissen aber auch, in welchen Bereichen wir noch zulegen müssen.“



Personalien: Alexandros Hatjissavas, Lenni Dambeck und Lukas Spannbauer können nicht mitwirken.







Sepp Schuderer (Trainer TSV Bad Abbach): „Wir haben am Freitag mit Landshut einen Meisterschaftsanwärter zu Gast und werden versuchen, mit dem kleinen Aufgebot, das uns noch zur Verfügung steht, den Gegner über 90 Minuten zu ärgern, um Zählbares herauszuholen.“



Personalien: Dem Lazarett gehören Fabian Fuchs, Max Legler, Tobias Pauli sowie die Langzeitverletzten Tim Pillmeier und Felix Fuss an. Außerdem fehlen die drei Urlauber Fabian Rengstl, Florian Gierstorfer und Spielertrainer Simon Sigl. Ein Fragezeichen steht hinter Florian Heimrath und Michael Drechsler. Ihr Einsatz entscheidet sich sehr kurzfristig.





Johannes Maier (Co-Trainer SpVgg Landshut): „Ähnlich wie im Heimspiel gegen Etzenricht treffen wir erneut auf einen für uns unbekannten Gegner. Dennoch erwartet uns beim Aufsteiger keinesfalls ein Spaziergang und wir brauchen genau so eine Leistung wie zuletzt beim Heimsieg gegen Seebach. Die Stimmung in unserer Truppe ist gut, wir wollen im Flow bleiben und alles versuchen, um auch in Bad Abbach dreifach zu punkten.“



Personalien: Spielertrainer Sebastian Maier fällt ebenso wie Keeper Andreas Steer und Lucas Biberger weiterhin aus. Der Einsatz des angeschlagenen Tobias Steer ist fraglich. Bastian Gallitzendörfer ist wieder dabei. Ansonsten bleibt der Kader gegenüber der letzten Partie unverändert.









Thomas Schneider (Trainer FC Tegernheim): „Ettmannsdorf ist eine absolute Spitzenmannschaft der Liga, die sowohl individuell als auch mannschaftlich enorme Qualität aufweist. Deswegen sind wir als Aufsteiger natürlich Außenseiter. Da es aber ein Heimspiel ist, wollen wir versuchen die Punkte in Tegernheim zu behalten. Wir werden alles raushauen.“



Personalien: Im Vergleich zur Vorwoche bleibt alles beim Alten.





Christian Most (Trainer SV Schwandorf-Ettmannsdorf): „Aktuell geht es Schlag auf Schlag, weshalb ein normaler Trainingsbetrieb für uns aktuell gar nicht möglich ist. Für uns wird es wichtig, die Kräfte bis zum Samstag zu mobilisieren. Denn da treten wir definitiv bei keinem normalen Aufsteiger an. Tegernheim hat eine sehr erfahrene Mannschaft mit richtig viel individueller Qualität. So verfügen etwa die Spieler Özlokman, Cieslik, Muslimovic, Feuersänger und Beqaj über jede Menge Erfahrung in der Bayernliga. Wir müssen daher versuchen – ähnlich wie in der zweiten Halbzeit gegen Bad Kötzting –, wieder als starkes Kollektiv aufzutreten. Schaffen wir es, gut gegen den Ball zu arbeiten und zielstrebig nach vorne zu spielen, dann können wir trotz der Stärke Tegernheims definitiv einen Auswärtsdreier anstreben. Sehr zufrieden bin ich aktuell, und das natürlich auch wegen der vielen englischen Wochen, mit unseren Möglichkeiten von der Auswechselbank. Bereits am Mittwoch gegen Kötzting hat man gesehen, wie wichtig jeder einzelne Spieler für unser Spiel ist. Gerade die zuletzt angeschlagenen Spieler finden immer mehr den Rhythmus und geben so unserem Spiel wieder mehr Variabilität.“



Personalien: Nach jetzigem Stand stehen wie am Mittwoch bis auf die Dauerverletzten alle Spieler zur Verfügung.







Aufsteiger SV Etzenricht pocht auf die ersten Landesliga-Punkte. – Foto: Rudi Walberer







Andreas Wendl (Spielertrainer SV Etzenricht): „Nachdem wir die ersten drei Spiele verloren haben, stehen wir natürlich unter einem gewissen Druck. Uns ist auch bewusst, dass es gegen direkte Konkurrenten vielleicht sogar die schwierigeren Spiele sind. Dennoch sind wir hochmotiviert und positiv eingestellt. Es war nicht alles schlecht in den letzten Wochen. Auch im Spiel gegen Luhe-Wildenau haben wir phasenweise gezeigt, dass wir ebenbürtig sein können. Jedoch müssen wir wieder mehr Durchschlagskraft nach vorne entfalten und mehr Spielidee und Passgenauigkeit zeigen, um öfter in den Abschluss zu kommen. Wir hoffen, dass es endlich mit einem Punktgewinn klappt.“



Personalien: Stephan Herrmann und Benjamin König sind nach wie vor keine Optionen. Langzeitverletzt sind Tom Griesbeck und Damian Musiol, der sich im Aufbautraining befindet. Zusätzlich müssen Michael Wexlberger und Sebastian Ermer aus beruflichen bzw. privaten Gründen passen.





Florian Baumgartl (Trainer FC Teisbach): „Die letzten beiden Spiele waren jeweils ein Schritt in die richtige Richtung. Letztlich zählen aber nur die Punkte und da steht aktuell eben noch die Null. Das wollen wir ändern und von der weitesten Auswärtsfahrt möglichst etwas Zählbares mitnehmen.“



Personalien: Neben den verletzten Spielern Philipp Bauer, Jonas Biendl, Christian Biersack, Benedikt Grassinger, Simon Guggenberger und Lukas Meindl fehlt Philipp Hopper wegen einer Rotsperre. Nico Kreisler und Romeo Fischer können aus privaten Gründen nicht mitwirken.







Lorenz Kowalski (Trainer SpVgg Lam): „Wir wollen das vergangene Spiel in Burglengenfeld nicht zu hoch hängen, sondern an die gezeigten Leistungen gegen Teisbach und Dingolfing anknüpfen. Dementsprechend wollen wir am Samstag ein erfolgreiches Heim-Derby gegen Roding spielen.“



Personalien: Abgesehen von den Dauerpatienten Lukas Pritzl, Simon Meindl und Matthias Müller, wird es bei Co-Spielertrainer Christian Mühlbauer und Luca Schmid eng.





Andreas Klebl (Trainer TB 03 Roding): „Lam geht als klarer Favorit ins Derby. Sie haben eine sehr schwierig zu verteidigende Spielanlage mit Welter und Koller. Wir sind in unserem Spiel noch nicht so stabil und gefestigt wie Lam, so ehrlich muss man sein. Trotzdem wollen wir vom Einsatz und von der Intensität her wieder alles reinwerfen, was wir können. Es wäre nicht das erste Mal, wenn wir als Underdog einem Favoriten ein Bein stellen würden.“



Personalien: Neben den weiterhin verletzten Yannick Attenberger, Johannes Pongratz, Pascal Schäfler und Leon Rötzer fehlt Leon Reisinger wegen Urlaub. Ungewiss ist, ob es für Alexander Fuchs, Justin Lysyuk und Tobias Ederer zu Einsatzminuten reicht. Youngster Navid Djavidani ist erstmals spielberechtigt.









Peter Gallmaier (Trainer TSV Bogen): „In Bad Kötzting haben wir nicht dagegengehalten und wurden klassisch niedergekämpft. Um gegen Luhe-Wildenau etwas reißen zu können, müssen wir wieder deutlich anders auftreten. Wir treffen auf eine kompakte Truppe, die einen sehr abgeklärten Fußball spielt.“



Personalien: Mit Noah Winter, Michael Kraskov, Thomas Kelbel und Ersatzkeeper Mario Srga haben sich gleich vier Akteure in den Urlaub verabschiedet. Makamba Sidibe ist noch drei weitere Partien gesperrt. Zumindest Michael Faber ist wieder einsatzfähig. Auch Jonas Gmeinwieser kehrt nach einer mehrwöchigen krankheitsbedingten Pause voraussichtlich in den Kader zurück





Benjamin Urban (Spielertrainer SC Luhe-Wildenau): „Mit Bogen erwarten wir wieder einen Gegner, der kompakt agieren wird und über seine guten Umschaltspieler versuchen wird gefährlich zu werden. Für uns gilt es, den Schwung aus dem gelungenen Saisonstart mit nach Bogen zu nehmen und dort abermals die notwendigen Tugenden auf den Platz zu bringen, um auch aus Bogen die Punkte mitzunehmen.“



Personalien: Verletzt fehlen wird neben Josef Fenzl und Torsten Hofbauer voraussichtlich auch Felix Diermeier. Außerdem ist Maximilian Hiltl privat verhindert.









Johannes Stinglhammer (Sportlicher Leiter SSV Eggenfelden): „Mit Bad Kötzting erwarten wir einen sehr schwer bespielbaren Gegner, der taktisch mit Sicherheit sehr sehr gut eingestellt sein wird. Hinsichtlich der letzten Saison haben wir gegen Kötzting noch was gutzumachen, denn wir gingen ohne Erfolgserlebnis aus den beiden Spielen raus. Wir wollen dieses Heimspiel erfolgreich gestalten und drei Punkte einfahren.“



Personalien: Co-Spielertrainer Martin Stoller ist rotgesperrt. Dominik Schäffler, Alexander Greiner und Acer Kesiku fallen aus. Nicolas Barth, Manuel Schwaighofer, Alexander Matschi und Jonah Ramstetter sind wieder fit.





Konrad Früchtl (Trainer 1. FC Bad Kötzting): „Am Samstag geht es für uns beim starken SSV Eggenfelden darum, kompakt und vor allem fehlerreduziert zu agieren. Wir wollen uns wieder von einer besseren Seite als zuletzt in Ettmannsdorf zeigen und so mit Zählbarem nach Hause fahren.“



Personalien: Sichere Ausfälle sind Frodo Gilch, Bastian Irrgang, Jeremias Burkhardt und der rotgesperrte Abwehrchef Jan Hosek. Stürmer Andreas Kussinger klagt über Kniebeschwerden, weshalb ein Einsatz fraglich ist.





