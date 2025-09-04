Abbach, Tegernheim & Kosova Außenseiter – Roding im Kellerduell



Sepp Schuderer (Sportlicher Leiter TSV Bad Abbach): „Mit Ettmannsdorf erwartet uns zu Hause ein Titelaspirant. Nach dem Punktgewinn in Vornbach zeigte unsere Mannschaft während der Trainingswoche großes Selbstbewusstsein. Deshalb trauen wir der Mannschaft gegen diesen starken Gegner durchaus eine Überraschung zu.“



Personalien: Im Vergleich zur Vorwoche bleibt der Kader unverändert.





Christian Most (Trainer SV Schwandorf-Ettmannsdorf): „Natürlich hätten wir uns alle am vergangenen Samstag einen dreifachen Punktgewinn gewünscht. Aber wie so oft im Fußball ist das Ganze kein Wunschkonzert. Wenn man das Spiel gegen Etzenricht im Detail analysiert, dann waren viele Teile der Partie auch in Ordnung. Wir hatten hochkarätige Torchancen, und die Konterabsicherung war diesmal ebenfalls deutlich verbessert gegenüber den letzten Spielen. Aktuell fehlt uns einfach auch etwas das nötige Spielglück. Das wollen wir uns wieder über eine gute und fokussierte Trainingsarbeit erarbeiten. Mit dem TSV Bad Abbach erwartet uns zweifellos kein typischer Aufsteiger und daher keine leichte Auswärtsaufgabe. Mit vier Siegen in der laufenden Saison ist Bad Abbach gut gestartet. Ich erwarte daher eine offene Landesligapartie, bei der wir vielleicht mal wieder den entscheidenden Moment auf unserer Seite haben.“



Personalien: Der Einsatz von zwei Akteuren steht auf der Kippe. Tobias Bernkopf konnte diese Woche immer noch nicht ins Training einsteigen, Tobias Jobst musste am Samstag verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Auch er konnte diese Woche noch nicht trainieren. Ansonsten steht der Kader der letzten Wochen zur Verfügung.









Andreas Wendl (Spielertrainer SV Etzenricht): „Die ungeschlagenen Spiele der letzten Wochen machen natürlich Mut, aber bringen uns auf der Tabelle leider nicht sehr viel weiter. Wir sehnen uns logischerweise nach drei Punkten und müssen und wollen wieder alles dafür geben, dass es klappt. Kötzting ist eine gestandene Landesliga-Mannschaft, die weiß wie Fußball funktioniert. Dementsprechend müssen wir aufpassen und – ähnlich wie gegen Ettmannsdorf – über möglichst 90 Minuten diszipliniert Fußballspielen.“



Personalien: Beim zehnten Saisoneinsatz fehlen Bastian Strehl, Lukas Riebel und Bastian Schreml. Langzeitverletzt sind Ben König und Tom Griesbeck. Mit Sebastian Ermer, Lukas Neumeier und Damian Musiol kehrt ein Trio ins Aufgebot zurück.





Konrad Früchtl (Trainer 1. FC Bad Kötzting): „Am Freitag erwartet uns eine unangenehme Auswärtspartie im Etzenricht. Sie haben in den letzten Spielen bewiesen, dass sie sehr gut gegen den Ball arbeiten und offensiv gefährliche Nadelstiche setzen. Es wird für uns sicherlich kein einfacher Gang, trotzdem wollen wir auswärts punkten.“



Personalien: Zu den bisherigen Verletzten Simon Schneider, Franz Brandl und Andreas Kussinger gesellt sich Kapitän Christoph Schwander, der gegen Passau verletzt ausgewechselt werden musste. Nico Hiebl weilt noch im Urlaub, aus dem Quirin Huber und Jakob Hartl zurückgekehrt sind.









Thomas Seidl (Trainer FC Dingolfing): „Mit Burglengenfeld kommt eine Mannschaft zu uns, die definitiv zu den Top-5 der Landesliga Mitte gehört. Vor allem in Sachen Ballbesitz-Fußball ist der ASV richtig stark, zudem lässt man defensiv nicht viel zu. Das wird eine extrem schwierige Aufgabe, die wir aber gerne annehmen. Eine gute Abwehrarbeit wird zwingend erforderlich sein, aber auch nach vorne brauchen wir unsere Momente.“



Personalien: Das Verletzungspech bleibt den BMW-Städtern treu. Lukas Berleb, der wegen einer Meniskus-Operation bereits die komplette Frühjahrsrunde verpasste, erwischte es erneut am Knie. Für den Außenbahnspieler ist das Fußballjahr 2025 mit großer Wahrscheinlichkeit gelaufen. Christoph Laimer wurde für seinen Platzverweis in Luhe-Wildenau für eine Partie gesperrt. Rückkehrer gibt es keine.





Erkan Kara (Trainer ASV Burglengenfeld): „Dingolfing ist eine taktisch immer gut eingestellte und absolut widerstandsfähige Mannschaft. Das haben diese Saison vor allem ihre Spiele gegen starke Mannschaften wie Lam oder Landshut gezeigt. Hier haben sie mit nur einem Tor Unterschied verloren haben und das, obwohl ihnen immer wieder Spieler fehlen und sie zur Rotation gezwungen sind. Das 2:2 letzte Woche bei Luhe-Wildenau bestätigt meine Gedanken in Richtung eines engen 50/50-Spiels. Von meiner Mannschaft erwarte ich zwei Dinge. Wir müssen endlich wichtige Zeitpunkte im Spiel zu unseren Gunsten nutzen. Damit ist allen voran die Verwertung der Großchancen gemeint. Des Weiteren erwarte ich eine Reaktion in die Richtung, in die wir denken – nach vorne. Das Spiel gegen Teisbach zählte zu den schwächsten Saisonleistungen. Wenn wir oben dran bleiben wollen, müssen wir in Dingolfing gewinnen. Das ist unser Ziel.“



Personalien: Kapitän Dominic Fritz und Stürmer Leopold Knauer sind wieder an Board. Ebenfalls wieder eine Option nach überstandener Verletzung ist Nico Käufer. Furkan Yalcin wird aus privaten Gründen nicht zur Verfügung stehen, zudem weilt Martin Glöckner noch im Urlaub. Bei Neuzugang Mario Cieslik, der das Training wiederaufgenommen hat, zeichnet sich derweil ein baldiges Debüt ab.







Die Osserbuam peilen gegen Tegernheim den vierten Sieg in Serie an. – Foto: Thomas Gierl







Sa., 06.09.2025, 17:00 Uhr SpVgg Lam SpVgg Lam FC Tegernheim Tegernheim



Lorenz Kowalski (Trainer SpVgg Lam): „Tegernheim besitzt vor allem in der Offensive richtig gute Individualisten. Hier erwartet uns ein schweres nächstes Heimspiel. Nichtsdestotrotz wollen wir unseren positiven Trend fortsetzen, nachlegen und weiter erfolgreich sein.“



Personalien: Aus dem gewonnenen Derby gegen Roding haben die Osserbuam mehrere Blessuren davongetragen. So ist der ein oder andere Spieler nach dem Doppelspieltag ein wenig angeschlagen. Inwieweit ist für einen Einsatz reicht, darüber wird das Abschlusstraining am Freitag Aufschluss geben. Einziger fixer Ausfall ist Dauerpatient Simon Meindl.





Thomas Schneider (Trainer FC Tegernheim): „Lam ist ein absolutes Top-Team, das für mich unter die Top-5 der Liga gehört. Sie erwischten in dieser Saison keinen optimalen Start, haben sich aber mittlerweile gefunden und in den letzten Spielen sehr gut gepunktet. Dementsprechend sind wir auswärts Außenseiter. Wir haben gegen unsere direkten Konkurrenten zuletzt sehr solide gepunktet. Nun wollen wir auch mal gegen ein Top-Team für eine kleine Überraschung sorgen. Wir werden versuchen, auswärts etwas mitzunehmen.“



Personalien: Die Personalsituation bleibt angespannt. Weiterhin gibt es einige Urlauber, von den Verletzten kehrt noch keiner zurück. Erneut werden Spieler aus der zweiten Mannschaft bzw. der A-Jugend den Kader auffüllen. Auch Coach Thomas Schneider könnte wieder auf der Bank Platz nehmen.









Lum Gashi (Sportlicher Leiter FC Kosova Regensburg): „Mit Luhe-Wildenau kommt ein großer Brocken zu uns an den Weinweg. Wenn es uns gelingt, so zu performen wie in den ersten 68 Minuten in Tegernheim, brauchen wir uns aber vor dem aktuellen Drittplatzierten nicht zu verstecken und können für eine Überraschung sorgen.“



Personalien: Mandela Singh hat sich im letzten Spiel am Sprunggelenk verletzt und wird mindestens drei Wochen passen müssen. Mit einer ähnlichen Ausfallzeit rechnet man bei Arthur Mendes da Silva. Ungewiss ist das Mitwirken von Emirhan Ayri wegen einer gebrochenen Nase sowie von Emiljano Hidri, Jurgen Sina und Erald Kolgega wegen muskulärer Probleme. Immerhin sind Adrian Dibrani und Tomas Zisopoulos aus dem Urlaub zurück. In jenem weilt Cheftrainer Enkel Alikaj.





Benjamin Urban (Spielertrainer SC Luhe-Wildenau): „Personell erwartet uns mit Kosova Regensburg eine Wundertüte. Nichtsdestotrotz gehen wir davon aus, dass Kosova eine spielerisch starke Mannschaft aufbieten wird, gegen die es nicht leicht werden wird. Vor allem der Blick auf die letzte Saison sollte uns Warnung genug sein. Hier kam Kosova auch schwierig in die Saison, hat aber nach der Urlaubszeit dann ordentlich gepunktet. Wir wollen versuchen, unser Spiel wieder über 90 Minuten durchzudrücken, um uns bestenfalls wieder dreifach zu belohnen.“



Personalien: Verletzt fehlen werden Xavi Siemski und Thomas Lorenz. Caner Gümüsbas sitzt noch seine Rotsperre ab. Womöglich gibt der frischverpflichtete Janne Lautner bereits seinen Einstand im SC-Trikot.







So., 07.09.2025, 16:00 Uhr FC Teisbach Teisbach TB 03 Roding TB Roding



Florian Baumgartl (Trainer FC Teisbach): „Der Auftritt in Burglengenfeld war die bis dato beste Saisonleistung unserer Jungs. Jetzt gilt es genau hier weiterzumachen. Defensiv erneut stabil stehen und zusätzlich vorne endlich die Buden machen. Vier eigene Treffer in neun Partien sind einfach viel zu wenig. Der TB hat mit 21 Neuzugängen zu dieser Saison einen kompletten Umbruch hinter sich und ist für uns auch deshalb sehr schwer einzuschätzen. Ziel sind drei Punkte.“



Personalien: Neben den bekannten Langzeitverletzten Jonas Biendl, Benedikt Grassinger und Lukas Meindl steht Simon Guggenberger aus privaten Gründen nicht zur Verfügung. Ob Christian Biersack, Romeo Fischer und Maximilian Meindl nach ihrer Verletzungspause wieder eine Option sind, entscheidet erst das Abschlusstraining. Konstantinos Christopoulos, Oliver Gabel und Sebastian Weber sind dagegen wieder dabei.





Andreas Klebl (Trainer TB 03 Roding): „Teisbach hat sich vor allem in der Defensive gefangen, spielt sehr kompakt und kann auch immer wieder Nadelstiche nach vorne setzen. Ein sehr unangenehmer Gegner, der natürlich die Sehnsucht nach dem ersten Saisonsieg hat. Wir müssen gegenüber dem Spiel gegen Lam wieder mutiger mit dem Ball agieren und zielstrebiger ins Angriffsdrittel vordringen. Ziel ist es, dieses Auswärtsspiel zu gewinnen, um Teisbach auf Abstand zu halten.“



Personalien: Alban Salla hat sich in den Urlaub verabschiedet, dafür steht Moritz Grünig wieder zur Verfügung. Torjäger Almir Mujcinovic konnte wegen seiner Knieverletzung noch nicht trainieren. Ein Einsatz ist daher mehr als fraglich. Ansonsten bleibt der Kader unverändert zum Spiel am Dienstag.





Außerdem spielen:





Morgen, 18:00 Uhr TSV Seebach Seebach SSV Eggenfelden Eggenfelden












