Abbach liefert Monster-Comeback – Trabitzer Coup – Weiden siegt knapp

Fünf Torerfolge bejubelte Bayernligist DJK Ammerthal beim Test gegen Raigering. – Foto: Jonas Löffler

Sie trotzten der Hitze: In der Oberpfalz wurde und wird auch am Samstag fleißig getestet. Ein Großteil der Spiele wurde in die Vormittagsstunden vorverlegt. Erwartungsgemäß gab es aber auch zahlreiche Spielabsagen. Torhungrig präsentierten sich trotz der Rekordtemperaturen unter anderem die Bezirksligisten SV Hahnbach, SpVgg Hainsacker und TV Nabburg. Sie schenkten ihrem Gegner jeweils sechs Tore ein. Bayernligist DJK Ammerthal traf in Schwend gegen den Bezirksligisten SV Raigering fünf Mal. Achtungserfolge landeten die beiden Kreisliga-Topteams SpVgg Trabitz und SpVgg Mitterdorf.



Ins Auge stach der Spielverlauf an der Regensburger Alfons-Auer-Straße. Dort führte der heimische Sportclub gegen den klassenhöheren TSV Bad Abbach bereits mit 3:0. Dann war der Landesligist am Zuge, egalisierte den Spielstand noch vor der Halbzeitpause und gewann schließlich mit 5:3. Derweil reichte der SpVgg SV Weiden ein später Pühler-Treffer zum knappen 1:0-Erfolg gegen den 1. FC Bad Kötzting. „Dass in seinem 'Heimspiel' ausgerechnet Stefan Pühler das goldene Tor erzielt und defensiv die Null stand, rundet diese erfolgreiche und intensive Woche mehr als positiv ab“, freute sich Weidens Bayernliga-Trainer Michael Riester nach der in Waldthurn ausgetragenen Partie.



Die überregionalen Testspiele vom Samstag im Überblick: