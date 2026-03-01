Abbach-Knaller: Bayernliga-Mann Bockes wird spielender Co Der Flügelflitzer verlässt Fortuna Regensburg am Saisonende nach über acht Jahren und wechselt auf die Freizeitinsel von Florian Würthele · Heute, 13:44 Uhr · 0 Leser

In Bad Abbach freuen sich Trainer Simon Sigl (links) und Sportlicher Leiter Sepp Schuderer (rechts) über die Zusage von Philip Bockes. – Foto: TSV Bad Abbach

Landesligist TSV Bad Abbach lässt mit einem Top-Transfer aufhorchen. Wie zuletzt angekündigt, wird der Klub sein Trainerteam zur neuen Saison mit einem spielenden Co-Trainer erweitern. Am Sonntag lässt der TSV die Katze aus dem Sack, wer das sein wird. Mit der Verpflichtung von Philip Bockes konnte die Position hochkarätig besetzt werden. Der 25-jährige Linksaußen spielt seit vielen Jahren eine tragende Rolle beim Fünftligisten SV Fortuna Regensburg, wird mit reichlich Bayernliga- und Landesliga-Erfahrung auf die Abbacher Freizeitinsel kommen.

„Philip hat in den vergangenen Jahren auf sehr hohem sportlichem Niveau seine Qualität als Spieler eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Nun möchte er den nächsten Schritt in seiner sportlichen Laufbahn gehen und erste Erfahrungen im Trainergeschäft sammeln. Das Gesamtpaket, das Philip mitbringt, passt hervorragend zur strategischen Ausrichtung des TSV Bad Abbach: ein ausgezeichneter Charakter, hohe fußballerische Qualität sowie ein klares Verständnis für Mannschaftsführung und Entwicklung. Mit seiner Persönlichkeit und seinem Talent wird Philip sowohl auf dem Platz als Fixpunkt der Mannschaft als auch neben dem Platz im Trainerteam wichtige Impulse setzen und zur Weiterentwicklung der jungen Mannschaft beitragen“, geben die Entscheidungsträger des TSV um Sportlicher Leiter Sepp Schuderer zu Prokotoll.



Philip Bockes selbst nennt die Gründe für seine Zusage in Bad Abbach: „Der TSV hat für die Zukunft einen ambitionierten Plan, den ich als sehr reizvoll empfinde und mit dessen Umsetzung ich mich identifizieren kann. Für mich persönlich war es einfach mal an der Zeit, etwas Neues zu wagen und mich einer neuen Herausforderung zu widmen. Die Anfrage als spielender Co-Trainer war dabei sehr interessant für mich, und ich hatte von Anfang an ein sehr gutes Gefühl bei den ehrlichen und offenen Gesprächen mit den Verantwortlichen und dem Trainer. Sie gaben mir ein sehr positives Gefühl und brachten mir große Wertschätzung und Vertrauen entgegen. Der eingeschlagene Weg des Vereins mit jungen und ehrgeizigen Spieler zu arbeiten, überzeugte mich von Anfang an. Ich freue mich schon sehr, die Jungs kennenzulernen, mit ihnen gemeinsam auf dem Platz zu stehen um den gemeinsamen Weg und Plan des Vereins umzusetzen.“





Gleichzeitig verlässt der 25-Jährige den SV Fortuna Regensburg nach vielen Jahren mit mehr als einem weinenden Auge: „Für mich war es natürlich keine einfache Entscheidung, die Fortuna nach über acht Jahren im Sommer zu verlassen. Die Fortuna war im Herrenbereich meine bisher einzige Station. Ich feierte mit dem Verein viele Erfolge und durfte viele schöne Momente erleben. Die Erinnerungen und schönen Momente werde ich natürlich nicht vergessen und bin dem Verein dankbar für alles. Ich bedanke mich bei allen Verantwortlichen und wünsche der Fortuna natürlich alles Gute für die Zukunft. Jetzt haben wir aber noch eine Restrückrunde, in der wir noch ein klares Ziel verfolgen. Ich werde selbstverständlich bis zum letzten Tag alles für das Erreichen dieses Ziels geben und glaube felsenfest an eine erfolgreiche Rückrunde. Ab Sommer freue ich mich dann sehr auf meine neue Aufgabe beim TSV Bad Abbach.“



Für den Regensburger ist es der erste Vereinswechsel überhaupt im Herrenbereich. Der ehemalige Nachwuchsspieler des 1. FC Nürnberg schloss sich Anfang 2018 als Noch-A-Jugendlicher der Fortuna Regensburg an. Unter Trainer Helmut Zeiml avancierte Bockes sofort zum Stammspieler. Über die Jahre verpasste der dribbelstarke Flügelspieler kaum ein Punktspiel. Mit 19 Saisontoren und 22 Assists war er in der Spielzeit 2022/23 ein wichtiger Faktor für den erstmaligen Bayernliga-Aufstieg der Domstädter. Insgesamt stehen mittlerweile 126 Landesliga- und 83 Bayernliga-Einsätze in Bockes' Vita. Dabei sammelte er rund 140 Scorerpunkte. Und das mit gerade mal 25 Jahren.