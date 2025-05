Abbach-Kicker Simon Hecht ergänzt das Trainerteam des Jahn

Auf dem Feld spielt Simon Hecht seit drei Jahren für den Landesliga-Rückkehrer TSV Bad Abbach. Zuvor war der gebürtige Tirschenreuther für den SV Mitterteich, den SV Burgweinting und den FC Tegernheim aktiv. Parallel war der 29-Jährige mehrere Jahre im Leistungszentrum des SSV Jahn Regensburg für die Nachwuchstalente zuständig und zuletzt auch phasenweise schon bei der Profimannschaft im Einsatz. Konkret war Hecht in der Saison 24/25 in bestimmten Trainingswochen beim Reha-Training der Profis unterstützend aktiv. Künftig gehört er ganz offiziell dem Trainerteam des Zweitliga-Absteigers an – als neuer Athletik- und Reha-Trainer unterstützt er den neuen Cheftrainer Michael Wimmer. Bislang hatte Christoph Rezler diesen Posten inne, er hatte den Jahn zum Saisonende verlassen.

„Wir freuen uns, im eigenen Nachwuchs die passende Besetzung für den Athletik- und Reha-Bereich gefunden zu haben. Simon Hecht kommt aus der Region, kennt den SSV Jahn sehr gut und hat in der Jahnschmiede seine Expertise und Kompetenz unter Beweis gestellt, weshalb er neben vielen unterschiedlichen Weiterbildungen nun bestens gerüstet ist, die neue Anstellung erfolgreich auszufüllen. Mit dem kompletten Trainerteam wird Simon die verschiedenen Themen bearbeiten und anschieben“, erklärt Achim Beierlorzer, Sport-Geschäftsführer des SSV Jahn, in einer entsprechenden Pressemitteilung.



Der 29-jährige Tirschenreuther und studierte Sportwissenschaftler verantwortete als Koordinator Leistung mehrere Jahre den Athletikbereich in der Jahnschmiede, dem Nachwuchsleistungszentrum des SSV Jahn. Simon Hecht freut sich nun auf die neue Tätigkeit bei den Profis und sagt: „Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung und die spannende Aufgabe in der 3. Liga. Neben dem Vertrauen und der Wertschätzung, die mir damit entgegengebracht wird, möchte ich mich bei allen Mitarbeitern und Kollegen im Nachwuchsbereich bedanken, die mich auf diesen Schritt unterstützt haben. Ich kann es kaum abwarten, mit dem neuen Trainerteam an die Arbeit zu gehen und die Basis für die neue Saison zu legen.“