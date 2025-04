In dieser Szene verpasst Max Materne (links) kurz vor Spielschluss den Lucky Punch für den FC Tegernheim. – Foto: Florian Würthele

Abbach gefühlter Topspiel-Sieger – Kareth II: »Einfach nur bitter« Karsamstag in der Bezirksliga Süd: Breitenbrunn und Pielenhofen feiern Überraschungssiege +++ Ramspau hadert mit Heimniederlage +++ Regenstauf setzt seine Serie fort

Keinen Sieger fand das heißerwartete Top-Spiel in der Bezirksliga Süd. Einen gefühlten Sieger gibt es dennoch. Und zwar den TSV Bad Abbach. Denn: Die Schuderer-Formation hält Widersacher FC Tegernheim durch das 1:1-Unentschieden auf drei Punkte von sich fern. Wegen des gewonnenen direkten Vergleiches sind es faktisch sogar vier Punkte. Vor 350 Zuschauern auf der Abbacher Freizeitinsel brachte Gentrit Isufi den FC früh in Führung. Einige Minuten nach Wiederbeginn antwortete der Gastgeber mit dem Ausgleich. Beide Treffer erschienen haltbar.



Was war sonst los am Karsamstag? Für Überraschungen sorgten die abstiegsbedrohten SV Breitenbrunn und der FC Pielenhofen-Adlersberg. Auf heimischem Geläuf behauptete sich Breitenbrunn gegen Wenzenbach glücklich mit 1:0, während Pielenhofen Thalmassing mit 3:2 niederrang. So gut wie abgestiegen ist der TSV Kareth-Lappersdorf II. Trotz einer starken Vorstellung und einer Zwei-Tore-Führung stand der Landesliga-Unterbau am Ende mit leeren Händen da im Markt-Derby gegen die SpVgg Hainsacker. In der 94. Minute trafen die Gäste zum Sieg.



Sepp Schuderer (Trainer TSV Bad Abbach): „Es war das erwartet schwere Spiel. Beiden Teams hat man angemerkt, dass viel auf dem Spiel steht. Tegernheim hat das Spiel meines Erachtens über viele Phasen ganz stark dominiert. Im Endeffekt denke ich aber trotzdem, dass das Unentschieden gerecht ist, weil wir im Abwehrbereich und gegen den Ball gut gespielt haben. Wir können den Punkt sehr gut gebrauchen für die restliche Saison. Glückwunsch auch an Tegernheim und viel Erfolg weiterhin.“







Daniel Vöhringer (Trainer TSV Kareth-Lappersdorf II): „Bitter. Einfach nur bitter. Zwei-Tore-Führung, zwei Elfmeter gegen uns, davon wurde einer wiederholt. Fußballerisch waren wir die klar besser Mannschaft und am Ende stehen wir wieder ohne Punkte da.“







Max Birner (Trainer SV Schwarzhofen): „Ein verdienter Sieg für Bach, die deutlich mehr Bereitschaft und Einsatz auf den Platz brachten und unsere Fehler eiskalt genutzt haben. Unsere Einladungen hat Bach heute dankend angenommen und setzen sich einen Punkt vor uns. Die Enttäuschung ist in unseren Reihen heute groß.“







Christian Scheuerer (Trainer SV Breitenbrunn): „In der ersten Halbzeit war es ein recht offenes Spiel. Beide Mannschaften hatten gute Torchancen, die teils kläglich vergeben wurden. So ging es mit einem leistungsgerechten 0:0 in die Pause. In der zweiten Hälfte operierte Wenzenbach mit vielen langen Bällen, die wir soweit alle in den Griff hatten. Durch einen Kopfball gingen wir mit 1:0 in Führung. Danach hatten wir Glück, dass Wenzenbach einen fragwürdigen Elfmeter über das Tor schoss. Hintenraus haben wir die Konter nicht sauber zu Ende gespielt. Ein nicht unverdienter Sieg.“







Stefan Wagner (Trainer TB/ASV Regenstauf): „Ein souveräner Sieg und die Serie geht weiter. Viehausen war zur Halbzeit gut bedient, da wir mehrere Großchancen liegen gelassen haben und 3:0, 4:0 hätten führen müssen. Nach dem glücklichen Ausgleich sind wir sofort in die Spur zurückgekommen und hatten den Gegner gut im Griff. Gratulation an meine Mannschaft.“







Willi Petz (Trainer SpVgg Ramspau): „Wir waren von Beginn weg richtig gut im Spiel. In der ersten Halbzeit waren wir meiner Meinung nach die bessere Mannschaft uns mussten mindestens zwei Tore über die linke Seite erzielen. Nach einem Fehler von uns gerieten wir in Rückstand. Die zweite Halbzeit war ausgeglichener. Nach dem 0:2 hatte Prüfening natürlich noch die ein oder andere Chance, zuvor hatten wir aber eine Riesenchance auf den Ausgleich. Das ist typisch Fußball: spielst du schlecht, gewinnst du, spielst du gut, verlierst du.“



Nico Beigang (Spielertrainer FSV Prüfening): „Ein ausgeglichenes Spiel, in dem wir die effektivere Mannschaft waren. Wir konnten von der Bank nachlegen, was am Ende den Unterschied ausgemacht hat. Ramspau war in den ersten 20, 30 Minuten besser, anschließend waren wir einen Tick gefährlicher. Für uns ein superwichtiger Sieg. Wir hoffen, am Montag nachlegen zu können.“







Christian Allgeier (Trainer FC Pielenhofen-Adlersberg): „Ein offenes Spiel in der ersten Halbzeit mit einem berechtigten 2:2 zur Pause. Nach dem Seitentausch hatte meine Mannschaft den größeren Willen. Thalmassing hat nochmal alles reingeworfen, aber wir haben es Gott sei Dank mit konsequenter Verteidigung und etwas Glück über die Zeit gebracht. So ist es nicht unverdient beim 3:2 für uns geblieben.“







Alexander Perottoni (Sportlicher Leiter SC Regensburg): „Ein hochverdienter Sieg. Ab den ersten Minuten waren wir dominant und hatten schon nach zehn Minuten drei hundertprozentige Chancen, die noch auf der Linie geklärt werden konnten. Nach der Halbzeit das gleiche Bild. Wir haben folgerichtig die Tore nach tollen Spielzügen gemacht. Über 90 Minuten war es ein toller Kampf und ein überlegenes Spiel. Das 4:0 war noch ein Highlight mit einem überlegten Heber aus 45 Metern. Insgesamt hätte es noch höher ausfallen können.“