Björn Richter - Trainer ab Sommer 2026 beim VFR Voxtrup – Foto: VFR Voxtrup
Ab Sommer - VFR Voxtrup präsentiert neuen Coach
Erik Ropken: "Er hat uns in den Gesprächen überzeugt"
von Michael Eggert · Heute, 15:17 Uhr · 0 Leser
Ein vertrautes Gesicht übernimmt Verantwortung: Björn Richter wird Cheftrainer der ersten Mannschaft des VFR Voxtrup. Der Landesligist setzt zur Saison 2026/27 auf Kontinuität, Identifikation und fachliche Qualität.
Wenn ein Verein einen neuen Cheftrainer präsentiert, geht es oft um Konzepte, Tabellenplätze und Perspektiven. Beim VfR Voxtrup schwingt darüber hinaus etwas mit, das sich nicht planen lässt: Verbundenheit. Zur Saison 2026/27 übernimmt Björn Richter die Verantwortung für die 1. Herrenmannschaft und damit eine Aufgabe, die für ihn weit mehr ist als der nächste Karriereschritt.
Richter kennt den Verein aus nahezu allen Blickwinkeln. Über viele Jahre arbeitete er erfolgreich als Trainer im Jugendbereich des VfR, zuvor war er selbst lange Zeit als Spieler aktiv. Seine fachlichen wie auch menschlichen Qualitäten stellte er dabei immer wieder unter Beweis. Umso folgerichtig erscheint nun der Schritt an die Spitze der ersten Mannschaft.
„Björn hat uns in den Gesprächen sofort überzeugt. Wir waren uns schnell einig, dass wir mit ihm einen sehr kompetenten Trainer mit hoher Lizenzstufe verpflichten, der den Verein, den Fußball und die Abläufe beim VfR durch seine langjährige Zugehörigkeit bestens kennt. Entsprechend groß ist unsere Freude über diese Entscheidung“, sagt Abteilungsleiter Erik Ropken.
Neben seiner Arbeit im Jugendbereich sammelte Richter auch im Herrenfußball Erfahrung. Als Trainer des SV Bad Rothenfelde war er bereits in der Landesliga tätig und kennt damit die Anforderungen auf diesem Niveau.
Für Richter selbst schließt sich mit der neuen Aufgabe ein Kreis. „Der VfR ist für mich eine Herzensangelegenheit. Von der D-Jugend über die 1. Herren bis hin zur Ü40 habe ich im Verein viele Stationen selbst als Spieler durchlaufen. Darüber hinaus war ich bereits als Trainer im Jugendbereich sowie als Presse und Kassenwart für den VfR aktiv. Ich kenne den Verein sehr gut und der Verein kennt mich ebenso“, sagt er. Cheftrainer der Ersten zu sein, sei immer ein persönlicher Traum gewesen. „Umso mehr freue ich mich darauf, ab dem 1. Juli gemeinsam mit der Mannschaft etwas bewegen zu können.“
Sportlich setzt Richter auf Einsatzbereitschaft, Entwicklung und eine klare Idee vom Spiel. „Mein Ziel ist es, eine Voxtruper Mannschaft auf dem Platz zu sehen, die weiterhin alles gibt, so wie es auch in der Rückrunde der laufenden Saison sein wird.“ Ab dem 1. Juli solle diese Basis, ergänzt durch junge Eigengewächse, zu einer Einheit zusammenwachsen, die den Zuschauern attraktiven Fußball bietet.
Der Spielstil werde dabei auch von der Liga abhängen, in der der VfR künftig antritt. „Grundsätzlich bevorzuge ich einen Spielstil, bei dem wir selbst den Ball haben, anstatt ihm hinterherzulaufen. Mit einem möglichst offensiven Ansatz wollen wir einen erfrischenden Fußball spielen, der sowohl den Zuschauern als auch der Mannschaft auf dem Platz Spaß macht.“