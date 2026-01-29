Ab Sommer - VFR Voxtrup präsentiert neuen Coach Erik Ropken: "Er hat uns in den Gesprächen überzeugt" von Michael Eggert · Heute, 15:17 Uhr · 0 Leser

Björn Richter - Trainer ab Sommer 2026 beim VFR Voxtrup – Foto: VFR Voxtrup

Ein vertrautes Gesicht übernimmt Verantwortung: Björn Richter wird Cheftrainer der ersten Mannschaft des VFR Voxtrup. Der Landesligist setzt zur Saison 2026/27 auf Kontinuität, Identifikation und fachliche Qualität.

Wenn ein Verein einen neuen Cheftrainer präsentiert, geht es oft um Konzepte, Tabellenplätze und Perspektiven. Beim VfR Voxtrup schwingt darüber hinaus etwas mit, das sich nicht planen lässt: Verbundenheit. Zur Saison 2026/27 übernimmt Björn Richter die Verantwortung für die 1. Herrenmannschaft und damit eine Aufgabe, die für ihn weit mehr ist als der nächste Karriereschritt.



Richter kennt den Verein aus nahezu allen Blickwinkeln. Über viele Jahre arbeitete er erfolgreich als Trainer im Jugendbereich des VfR, zuvor war er selbst lange Zeit als Spieler aktiv. Seine fachlichen wie auch menschlichen Qualitäten stellte er dabei immer wieder unter Beweis. Umso folgerichtig erscheint nun der Schritt an die Spitze der ersten Mannschaft.





„Björn hat uns in den Gesprächen sofort überzeugt. Wir waren uns schnell einig, dass wir mit ihm einen sehr kompetenten Trainer mit hoher Lizenzstufe verpflichten, der den Verein, den Fußball und die Abläufe beim VfR durch seine langjährige Zugehörigkeit bestens kennt. Entsprechend groß ist unsere Freude über diese Entscheidung“, sagt Abteilungsleiter Erik Ropken.



Neben seiner Arbeit im Jugendbereich sammelte Richter auch im Herrenfußball Erfahrung. Als Trainer des SV Bad Rothenfelde war er bereits in der Landesliga tätig und kennt damit die Anforderungen auf diesem Niveau.



