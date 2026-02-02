Ab Sommer: Karim El Bakkaoui übernimmt in Delkenheim

Karim El Bakkaoui (Mitte) wird ab Sommer Spielertrainer beim FV Delkenheim.Links der sportliche Leiter und Offensivspieler, Raul Romero Centeno, rechts Vereinsboss Öner Yalciner. – Foto: Ilkan Yalciner

Wiesbaden. Mitte Dezember war das Aus von Pascal Bender im Sommer als Spielertrainer beim FV Delkenheim bekannt geworden, nun steht der Nachfolger fest. Karim El Bakkaoui, dessen Ära beim SV Erbenheim wie berichtet im Sommer endet, wird Benders Nachfolger als Spielertrainer.

"Mit Karim bekommen wir einen Trainer, der den Kreis kennt und den auch viele Spieler kennen, der sehr erfahren ist und eine große Reichweite hat. Ich denke schon, dass das eine geile Sache wird", sagt Delkenheims Vereinschef Öner Yalciner, der gemeinsam mit dem sportlichen Leiter Raul Romero Centeno die Verpflichtung fixiert hatte.

Für El Bakkaoui, der selbst in Erbenheim wohnt, ist sein künftiger Verein auch weiterhin wohnortnah. Was für den 40-Jährigen, zweifachen Familienvater ein wichtiges Kriterium war. "Für den Fall, dass ich mal aus Erbenheim weggehen sollte, hatte ich zwei Szenarien: Entweder ich gehe irgendwo höherklassig hin, oder finde etwas in der Umgebung, wo ich mich wohlfühle, Spaß haben und etwas Neues aufbauen kann. Öner und Raul haben mir erzählt, was sie hier vorhaben, welche Rahmenbedingungen es gibt. Das hat mich überzeugt", sagt El Bakkaoui.

Physio, Betreuer, Jugendarbeit: "Für mich ist das Luxus"

Vor allem die Aspekte, die nicht primär mit dem Sportlichen zu tun haben, machten offenbar Eindruck. "Sie investieren in Jugendarbeit, organisieren Fußballcamps. Dazu die tolle Kabine, ein eigener Besprechungsraum, Betreuer, eine Physiotherapeutin. Für mich ist das Luxus. Und ich weiß, dass viele Spieler auch auf so etwas Wert legen", sagt El Bakkaoui.

Mit seinen künftigen Spielern hat "Elbo" noch nicht gesprochen, der Fokus liege zunächst darauf, mit Erbenheim eine "geile Rückrunde" zu spielen. Während die sportlichen Entscheider beim FVD, Yalciner und Romero Centeno, nun bei den Delkenheimer Spielern abklopfen, wer auch kommende Saison an Bord bleibt - auch wenn Pascal Bender, der zu vielen Spielern eine enge Bindung hat, im Sommer ein Engagement bei einem anderen Verein aufnehmen sollte.

Kommen Erbenheimer mit? "Jungs sind alt genug"

Genau wie sein Vorgänger in Delkenheim legt El Bakkaoui, der viele Spieler zum SVE gelotst und eine prägende Zeit mit ihnen hatte, auch Wert auf den Fakt, keine Spieler aktiv von einem Wechsel mit ihm nach Delkenheim überreden zu wollen. "Ich bin nicht der Mensch, der Leute vom Verein wegzieht. Ich sage allen Erbenheimern, dass ich mich freue, wenn sie dort bleiben. Ich wohne in Erbenheim, der Verein liegt mir am Herzen, wir haben etwas tolles aufgebaut. Aber die Jungs sind alle alt genug, es für sich selbst zu entscheiden." In den kommenden Monaten dürfte mehr Klarheit in die Kaderplanung kommen.